Donald Trump busca cumbre trilateral para el 22 de agosto, según medio de comunicación

Luego de su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló a los líderes europeos que busca organizar una cumbre trilateral con Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tan pronto como el 22 de agosto, informó el medio de comunicación estadounidense en línea Axios.

Zelenski comentó en X que se reunirá con Trump el lunes en Washington.

Trump también invitó a los líderes europeos a sumarse a dicha reunión en la Casa Blanca, añadió Axios.

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, señaló que se espera que haya una reunión trilateral luego del encuentro del lunes próximo entre Zelenski y Trump.

Hasta ahora, la parte rusa no se comprometió públicamente a participar en una reunión trilateral.

A propósito del tema, Putin, afirmó que desea que cesen pronto las hostilidades en Ucrania por medios pacíficos, según informes de la agencia de noticias Xinhua.

Putin precisó en una reunión sobre los resultados de sus conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, que Rusia respeta la posición de la administración estadounidense, que considera necesaria una próxima cesación de las hostilidades, y que desea avanzar hacia la resolución de todas las cuestiones por medios pacíficos, de acuerdo con un comunicado publicado este sábado por el Kremlin.

Putin indicó que su visita al estado estadounidense de Alaska fue oportuna y muy útil, y agregó que las conversaciones abarcaron casi todas las áreas de la cooperación Rusia-Estados Unidos, así como una posible solución justa a la crisis ucraniana.

Agregó que la conversación con Trump fue “muy franca” y “acerca a las decisiones necesarias”.

Putin y Trump concluyeron el viernes sus conversaciones en la ciudad estadounidense de Anchorage, en Alaska, pero no se llegó a ningún acuerdo.

Las conversaciones, que duraron unas tres horas, se centraron principalmente en la crisis de Ucrania, así como en la remodelación de las relaciones bilaterales, que se estancaron en gran medida en los últimos años.