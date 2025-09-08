En vivo

Mundo

Dolientes se despiden del ícono de la moda Giorgio Armani en Milán

Cientos de admiradores rinden homenaje al diseñador de moda Giorgio Armani, fallecido la semana pasada a los 91 años. Esta es una galería de fotos que captura el emotivo momento.

08/09/2025 | 14:31Redacción Cadena 3

FOTO: Fotos AP: Dolientes despiden al ícono de la moda Giorgio Armani en Milán

MILÁN (AP) — Cientos de admiradores y personalidades rindieron homenaje al diseñador de moda Giorgio Armani, quien falleció la semana pasada a los 91 años.

Las imágenes reflejaron el profundo respeto y admiración de quienes asistieron al evento, donde se celebró su legado en la moda.

Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de AP.

Lectura rápida

¿Quién fue Giorgio Armani? Fue un icónico diseñador de moda, reconocido mundialmente.

¿Cuándo falleció? Falleció la semana pasada a los 91 años.

¿Dónde se rindió homenaje? En Milán, ciudad que es un referente de la moda.

¿Qué reflejan las imágenes? Las fotos muestran el respeto y admiración de cientos de admiradores y personalidades.

¿Cuál es el propósito de la galería? Mostrar el emotivo homenaje realizado a Armani por admiradores y figuras del mundo de la moda.

[Fuente: AP]

