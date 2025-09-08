Dolientes se despiden del ícono de la moda Giorgio Armani en Milán

FOTO: Fotos AP: Dolientes despiden al ícono de la moda Giorgio Armani en Milán

MILÁN (AP) — Cientos de admiradores y personalidades rindieron homenaje al diseñador de moda Giorgio Armani, quien falleció la semana pasada a los 91 años.

Las imágenes reflejaron el profundo respeto y admiración de quienes asistieron al evento, donde se celebró su legado en la moda.

Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de AP.