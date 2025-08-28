Diplomático de EEUU se disculpa por usar la palabra "bestial" hacia periodistas libaneses

FOTO: Diplomático de EEUU se disculpa por usar la palabra "bestial" al referirse a periodistas libaneses

BEIRUT (AP) — Un diplomático de Estados Unidos se disculpó el jueves por usar la palabra "bestial" mientras pedía a un grupo de periodistas que guardaran silencio durante una conferencia de prensa en Líbano a principios de esta semana.

Tom Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado especial a Siria, que también había estado en una asignación temporal en Líbano, afirmó que no tenía la intención de usar la palabra "de manera despectiva", pero que sus comentarios habían sido "inapropiados".

Barrack visitó Beirut el martes junto con una delegación de funcionarios estadounidenses para analizar los esfuerzos del gobierno libanés para desarmar al grupo político-militar Hezbollah y la implementación del acuerdo de alto el fuego que puso fin a la más reciente guerra entre Israel y el grupo en noviembre.

Al inicio de una conferencia de prensa en el palacio presidencial, los periodistas le gritaron a Barrack que se dirigiera al podio después de que comenzara a hablar desde otro lugar de la sala. Tras tomar el podio, Barrack pidió a la multitud de periodistas que "actúen de manera civilizada, actúen con amabilidad, actúen con tolerancia". Amenazó con terminar la conferencia antes de tiempo si no lo hacían.

“En el momento en que esto comience a volverse caótico, bestial, nos iremos”, dijo Barrack.

El comentario provocó una protesta, en la que el sindicato de prensa libanés pidió una disculpa y llamó a boicotear las visitas de Barrack si no se emitía. El Palacio Presidencial también emitió un comunicado en el que expresó su pesar por los comentarios hechos por “uno de nuestros invitados” y agradeció a los periodistas por su “arduo trabajo”.

En una entrevista en X con Mario Nawfal, una personalidad de los medios, un extracto de la cual se publicó el jueves, Barrack dijo: “Bestial fue una palabra que no usé de manera despectiva, solo estaba diciendo ‘¿podemos calmarnos, podemos encontrar algo de tolerancia y amabilidad, seamos civilizados.’ Pero fue inapropiado hacerlo cuando los medios solo estaban haciendo su trabajo”.

Agregó: “Debí haber sido más generoso con mi tiempo y más tolerante”.

La visita de Barrack se produjo después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijera que las fuerzas israelíes podrían comenzar a retirarse del territorio que ocupan en el sur de Líbano después de que el gobierno de ese país decidiera desarmar a Hezbollah. Cuándo, cómo y en qué orden se llevaría a cabo el desarme del grupo en la retirada israelí sigue siendo objeto de disputa.

El jueves, el ejército israelí lanzó ataques aéreos en el sur de Líbano que, según dijo, estaban dirigidos contra “infraestructura terrorista y una plataforma de lanzamiento de cohetes” perteneciente a Hezbollah.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.