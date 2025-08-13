Detienen a 12 personas, entre ellas cuatro extranjeros, durante operativo antisecuestros en Chile

SANTIAGO (AP) — Al menos 12 personas fueron detenidas, entre ellas cuatro extranjeros, por su presunta participación en una serie de delitos violentos como secuestros durante un operativo realizado la madrugada del miércoles en Santiago de Chile, golpeado por una inédita ola de delincuencia.

El operativo contó con la operación conjunta de la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y la Fiscalía y se originó a partir del secuestro de un menor de edad extranjero que fue retenido por una banda que lo obligó a integrarse a su organización y vender drogas, explicó en una rueda de prensa Claudio Caro, de la Brigada Antisecuestros de la PDI. Durante el operativo se allanaron 23 inmuebles de la comuna de Independencia, en el sur de la capital, muchos de ellos presuntamente utilizados como lugar de cautiverio de las víctimas.

“Se detuvieron a 12 personas en este procedimiento y tenemos a una persona vinculada a lo menos con cuatro delitos de secuestro”, expresó a su vez el fiscal Héctor Barros.

Con unos 7,5 millones de habitantes, Santiago ha vivido en las últimas semanas una ola de secuestros violentos, la mayoría con fines de extorsión. Solo en los últimos siete días se registraron cinco casos —incluidos algunos en los que las víctimas sufrieron torturas y mutilaciones— que llevaron al arresto de 21 personas.

Desde 2023 Chile cuenta con un equipo especial dedicado a este tipo de delitos en lo que supone una de las varias iniciativas impulsadas por el gobierno del presidente Gabriel Boric para frenar la crisis de seguridad sin precedentes que azota al país sudamericano, antes considerado uno de los más seguros de América Latina y donde, pese a su incremento, los delitos violentos todavía son poco habituales.