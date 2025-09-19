Deslaves sepultan carreteras y dañan viviendas en el sur de California

OAK GLEN, California, EE.UU. (AP) — Inundaciones y deslaves que arrastraron árboles y rocas sepultaron carreteras, dañaron viviendas y atraparon a conductores en varias comunidades del sur de California, según las autoridades.

Los deslaves afectaron a Forest Falls, Oak Glen y Potato Canyon, en el condado de San Bernardino, el jueves, dijo el departamento de bomberos del condado en un comunicado.

Un grupo de unas diez personas que iban en al menos seis vehículos quedó varado en la carretera estatal 38 en Jenks Lake, cerca del Bosque Nacional de San Bernardino, agregó.

“Aunque están aislados por los escombros en ambas direcciones, el grupo está a salvo y sus necesidades están siendo evaluadas por los equipos de emergencia”, indicó la agencia.

La carretera seguía cerrada el viernes por la mañana, de acuerdo con la Patrulla de Caminos de California.

Los bomberos señalaron que, hasta la noche del jueves, no había reportes de heridos o personas desaparecidas.

Los deslaves se produjeron después de fuertes lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido avisos de inundaciones repentinas para la zona.