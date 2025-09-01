En vivo

Mundo

Descubre la elegante gala de danza Despertares 2025 en esta fotogalería

Explora la fotogalería curada por editores de AP que captura lo mejor de la gala Despertares 2025, un evento único en el mundo de la danza.

01/09/2025 | 16:13Redacción Cadena 3

FOTO: AP Fotos: La gala de danza Despertares 2025

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Esta es una fotogalería curada por editores de AP.

Lectura rápida

¿Qué evento se presenta en la fotogalería? Se presenta la gala de danza Despertares 2025 en la fotogalería.

¿Quién curó la fotogalería? La fotogalería fue curada por editores de AP.

¿Dónde se llevó a cabo la gala? La gala tuvo lugar en Ciudad de México.

¿Cuál es el propósito de la galería? Su propósito es mostrar los momentos destacados de la gala de danza.

¿Qué tipo de contenido se puede esperar? Se pueden esperar imágenes de danza que reflejan la elegancia del evento.

[Fuente: AP]

