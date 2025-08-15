En vivo

Mundo

Denuncian un nuevo atentado contra un político en Colombia

La violencia continúa perturbando la actividad política del país.

15/08/2025 | 11:59Redacción Cadena 3

FOTO: El congresista informó acerca del atentado que sufrió.

El congresista de derecha Julio César Triana denunció que sufrió un ataque en el municipio de La Plata, en el suroeste de Colombia, cuando viajaba en auto junto a policías y otros funcionarios, según informaron medios internacionales.

“Estamos en el vehículo. Nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil, pistolas… recibimos varios impactos”, expresó el político en un video que publicó inmediatamente después del hecho, de acuerdo con el informe publicado en el sitio Newsweek Argentina.

“A pesar de los impactos de bala, gracias a Dios, mi equipo de trabajo y yo salimos ilesos”, agregó luego Triana.

El congresista elaboró su comunicado de su bancada y comentó: “Varios hombres armados intentaron detener el vehículo en el que se  movilizaba el congresista. Ante la negativa de detenerse, los  atacantes abrieron fuego con fusiles y pistolas 9 mm, impactando en ocho ocasiones la camioneta”.

El congresista, un fuerte crítico del Gobierno de Gustavo Petro, denunció que ya había recibido otras amenazas en las que lo tildaban de ser “enemigo de la paz” y lo declararon como “objetivo militar”.

“En más de tres ocasiones hemos solicitado a la UNP reforzar nuestra seguridad, pero han sido negadas. La acción no puede llegar sólo después de la tragedia. Quienes ejercemos oposición tenemos miedo de qué nos silencien con balas”, expresó en un posteo en su cuenta de X.

El lunes pasado, el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció a los 39 años a raíz de las graves heridas sufridas tras recibir varios disparos el sábado 7 de junio pasado mientras realizaba un acto de campaña en la ciudad de Bogotá.

Lectura rápida

¿Quién sufrió el atentado?
El atentado fue contra el congresista Julio César Triana.

¿Dónde ocurrió el ataque?
El ataque se produjo en el municipio de La Plata, en el suroeste de Colombia.

¿Cuándo fue el atentado?
El atentado tuvo lugar el pasado viernes 15 de agosto de 2025.

¿Qué declaró el congresista tras el ataque?
El congresista informó que, a pesar de varios disparos, él y su equipo resultaron ilesos.

¿Qué antecedentes tuvo el congresista relacionado al ataque?
El congresista había recibido amenazas previas, siendo considerado un “enemigo de la paz”.

[Fuente: Noticias Argentinas]

