Demócratas exigen al Pentágono aclaraciones por uso de abogados como jueces de inmigración

WASHINGTON (AP) — Algunos senadores demócratas expresaron su profunda preocupación por la posibilidad de que el plan del Pentágono de usar abogados militares como jueces de inmigración viole la prohibición de usar a militares para la aplicación de la ley y afecte el sistema de justicia militar.

La carta, enviada a los servicios militares y proporcionada a The Associated Press, llegó dos semanas después de que el secretario de Defensa Pete Hegseth aprobara el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia para servir como jueces de inmigración temporales. La medida es parte de las acciones que la administración Trump ha tomado para utilizar al ejército de maneras más amplias de lo visto anteriormente, especialmente en su represión de la inmigración, que incluye el envío de la Guardia Nacional a ciudades estadounidenses y el despliegue de tropas en servicio activo en la frontera con México.

“Estos oficiales militares estarían bajo el mando y control de la secretaria de Justicia y ejecutarían determinaciones administrativas bajo la dirección de la secretaria de Justicia”, según la carta firmada por 12 demócratas del Comité de Servicios Armados del Senado. Añadió que “estas acciones son inherentemente acciones de aplicación de la ley que no pueden ser realizadas por miembros de las fuerzas armadas”.

“Seguimos extremadamente preocupados por los impactos en la preparación al usar personal militar para realizar lo que tradicionalmente son funciones del Departamento de Justicia”, dijeron los senadores.

Los tribunales de inmigración del país, con un retraso de aproximadamente 3,5 millones de casos, se convirtieron en el centro del plan del presidente Donald Trump para reprimir la inmigración. Desde que Trump regresó al cargo, docenas de jueces de inmigración fueron despedidos, mientras que otros renunciaron o se jubilaron anticipadamente.

La carta de los senadores, enviada el lunes a las oficinas de los principales abogados militares de los cuatro servicios, solicita al Pentágono que indique de dónde provendrán aproximadamente los 600 abogados y que proporcione información sobre qué análisis legal ha realizado el ejército para determinar si la medida violará la Ley Posse Comitatus. Esa ley impide que el ejército se inmiscuya en funciones de aplicación de la ley fuera de emergencias extremas.

Un memorando del Pentágono que describe el plan dice que los abogados no serán asignados por más de medio año. El documento también muestra que los funcionarios del Pentágono eran conscientes de la posibilidad de conflicto con esa ley y señala que el Departamento de Justicia será responsable de garantizar que los abogados militares no la violen.

Los senadores demócratas se manifestaron “profundamente preocupados” por la posibilidad de que retirar a esos abogados tenga un impacto en los miembros del servicio que están pasando por el sistema judicial militar.

“Estas reasignaciones llegan en un momento poco después de que el Congreso revisara cómo el ejército investiga y procesa delitos penales graves ‘cubiertos’... al establecer las Oficinas de Consejeros Especiales de Juicio (OSTCs) en cada uno de los servicios”, indicaron.

Estas oficinas fueron establecidas por el Congreso en 2022 como parte de un esfuerzo por reformar el sistema de justicia militar al trasladar las decisiones sobre el enjuiciamiento de delitos militares graves, incluida la agresión sexual, a abogados militares independientes, quitando ese poder a los comandantes de las víctimas. Las oficinas comenzaron a tomar casos a finales del año pasado.

La carta pregunta al Pentágono qué medidas tomará para “preservar el progreso de las OSTC en la construcción de capacidad de juicio especializada” y qué harán los servicios para “asegurar que la desviación de las OSTCs, los consejeros de juicio y los consejeros de defensa no creen demoras o disminuyan la calidad en los consejos de guerra”. Los senadores indican que el plan es una demostración de cómo “la administración Trump ve al personal capacitado como peones para ser intercambiados entre agencias, en lugar de como profesionales esenciales para sus misiones principales, con el fin de avanzar en políticas de inmigración equivocadas”.