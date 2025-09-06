En vivo

Mundo

Dembélé y Doué causan baja por lesiones y se perderán el debut del PSG en la Liga de Campeones

Dembélé y Doué causan baja por lesiones y se perderán el debut del PSG en la Liga de Campeones

06/09/2025 | 18:36Redacción Cadena 3

FOTO: Dembélé y Doué causan baja por lesiones y se perderán el debut del PSG en la Liga de Campeones

PARÍS (AP) — El Paris Saint Germain sufrió un doble golpe tras las lesiones de Ousmane Dembélé y Désiré Doué, descartados por varias semanas antes del inicio de la Liga de Campeones.

El campeón europeo y francés informó el sábado que Dembélé se perdería hasta seis semanas debido a una lesión en el isquiotibial derecho.

El PSG confirmó que Doué estaría fuera por alrededor de cuatro semanas debido a una distensión del gemelo derecho.

Dembélé salió cojeando del campo en el partido de clasificación para la Copa del Mundo de Francia contra Ucrania el viernes, con Doué también lesionado en el encuentro.

El PSG dijo que Dembélé había sufrido una “lesión severa”.

Las lesiones ocurrieron menos de dos semanas antes de que el PSG comience la defensa de su título de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Italia el 17 de septiembre.

El campeón francés viajará a Barcelona, el antiguo club de Dembélé, dos semanas después, el uno de octubre.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?

Las lesiones de Dembélé y Doué causaron su baja para el debut del PSG en la Liga de Campeones.

¿Quiénes son los afectados?

Los jugadores lesionados son Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

¿Cuándo se perderán los partidos?

Dembélé estará fuera hasta seis semanas y Doué cerca de cuatro semanas.

¿Dónde ocurrió la lesión?

Las lesiones se produjeron en un partido de clasificación para la Copa del Mundo entre Francia y Ucrania.

¿Por qué son importantes estas lesiones?

Ambos jugadores son clave para el equipo al comenzar la defensa del título en la Liga de Campeones.

[Fuente: AP]

