Crisis por exceso de turistas en Montmartre: los residentes alzan la voz

PARÍS (AP) — Cuando Olivier Baroin se mudó a un apartamento en Montmartre hace unos 15 años, sintió que vivía en un pueblo en el corazón de París. Ya no es así.

Las tiendas para residentes desaparecieron junto con el ambiente cordial, señala. En su lugar, aparecieron hordas de personas tomando selfies, tiendas que venden recuerdos turísticos y cafeterías cuyas mesas se extienden por las estrechas calles empedradas mientras el exceso de turismo pasó factura.

Baroin expresó: “Me dije a mí mismo que no tenía otra opción más que irme ya que, como tengo una discapacidad, es aún más complicado cuando ya no puedes usar tu auto, cuando tienes que llamar a un taxi de la mañana a la noche”.

Desde Venecia hasta Barcelona y Ámsterdam, las ciudades europeas enfrentan el reto de absorber el creciente número de turistas. Algunos residentes en uno de los barrios más populares de París ahora se resistieron. Una pancarta negra colgada entre dos balcones en Montmartre dice, en inglés: “Detrás de la postal: los locales maltratados por la alcaldesa”. Otra, en francés, dice: “Residentes de Montmartre resistiendo”.

En la cima de la colina donde la basílica del Sacré-Cœur corona el horizonte de la ciudad, los residentes lamentaron lo que llaman la “Disneyficación” de la que alguna vez fue una parte bohemia de París. La basílica afirmó que ahora atrae hasta 11 millones de personas al año, incluso más que la torre Eiffel, mientras que la vida diaria en el vecindario fue sobrepasada por tuk-tuks, grupos de turistas, filas para fotos y alquileres a corto plazo.

“Ahora ya no hay tiendas en absoluto, ya no hay tiendas de alimentos, así que todo lo tienen que traer repartidores”, dijo Baroin, de 56 años, quien es parte de un grupo de protesta de residentes llamado Vivre a Montmartre, o Vivir en Montmartre.

El malestar fue similar a las tensiones al otro lado de la ciudad, en el Museo del Louvre, donde el personal en junio realizó una breve huelga espontánea debido al hacinamiento crónico, la falta de personal y el deterioro de las condiciones. El Louvre registró 8,7 millones de visitantes en 2024, más del doble de lo que su infraestructura fue diseñada para manejar.

Una postal bajo presión

París, una ciudad de poco más de dos millones de residentes si se cuentan sus extensos suburbios, recibió a 48,7 millones de turistas en 2024, un aumento del 2% respecto al año anterior. El Sacré-Cœur, el monumento más visitado de Francia en 2024, y el vecindario circundante de Montmartre se convirtieron en lo que algunos locales llaman un parque temático al aire libre.

Elementos locales como carnicerías, panaderías y tiendas de comestibles fueron reemplazados por puestos de helados, vendedores de té de burbujas y puestos de camisetas de recuerdo. Las autoridades de París no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Los visitantes parecían disfrutar en gran medida de las calles abarrotadas en un martes soleado esta semana. Un turista estadounidense, Adam Davidson, dijo: “En su mayor parte, todo París ha estado bastante atareado, pero lleno de vida, sin duda”.

El límite de Europa

En Barcelona, miles de personas han salido a las calles este año, algunos empuñando pistolas de agua, exigiendo límites a los cruceros y alquileres turísticos a corto plazo. Venecia ahora cobra una tarifa de entrada para los excursionistas y limita el número de visitantes. Y en Atenas, las autoridades impusieron un límite diario de visitantes a la Acrópolis para proteger el antiguo monumento de las multitudes récord de turistas.

Los urbanistas advierten que los barrios históricos corren el riesgo de convertirse en lo que algunos críticos llaman “ciudades zombis”: pintorescas pero sin vida, con sus residentes desplazados por visitantes a corto plazo. París trató de mitigar los problemas tomando medidas enérgicas contra los alquileres a corto plazo y las propiedades sin licencia.

Las presiones del turismo aumentan. Para 2050, se proyecta que la población mundial alcance casi los 10.000 millones, según estimaciones de Naciones Unidas. Con la expansión de la clase media global, el auge de los vuelos de bajo costo y las plataformas digitales guiando a los viajeros a los mismos puntos de referencia virales, se esperan muchos más visitantes en ciudades icónicas como París.

La pregunta ahora, dicen los residentes, es si queda algún espacio para aquellos que lo llaman hogar.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.