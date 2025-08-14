Corte Suprema avala verificación de edad en redes sociales en Mississippi

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema se negó el jueves a bloquear la aplicación de una ley de Mississippi destinada a regular el uso de las redes sociales por parte de los niños, un tema de creciente preocupación nacional.

Los jueces rechazaron una apelación de emergencia de un grupo de la industria tecnológica que representa a plataformas importantes como Facebook, X y YouTube.

NetChoice está desafiando leyes aprobadas en Mississippi y otros estados que requieren que los usuarios de redes sociales verifiquen sus edades, y solicitó a la corte que mantenga la medida en suspenso mientras se desarrolla una demanda.

No hubo disidencias registradas en la breve orden no firmada. El juez Brett Kavanaugh escribió que hay una buena posibilidad de que NetChoice eventualmente logre demostrar que la ley es inconstitucional, pero no ha demostrado que deba ser bloqueada mientras la demanda sigue su curso.

NetChoice argumenta que la ley de Mississippi amenaza los derechos de privacidad y restringe inconstitucionalmente la libre expresión de los usuarios de todas las edades.

Un juez federal estuvo de acuerdo y evitó que la ley de 2024 entrara en vigor. Pero un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito falló en julio que la ley podría aplicarse mientras continúa la demanda.

Es el último acontecimiento legal mientras se desarrollan desafíos judiciales contra leyes similares en estados de todo el país.

Los padres e incluso algunos adolescentes están cada vez más preocupados por los efectos del uso de las redes sociales en los jóvenes. Los defensores de las nuevas leyes han dicho que son necesarias para ayudar a frenar el uso explosivo de las redes sociales entre los jóvenes, que según expertos están causando depresión y ansiedad.

La fiscal general de Mississippi, Lynn Fitch, dijo a los jueces que la verificación de edad podría ayudar a proteger a los jóvenes de “abuso sexual, tráfico, violencia física, sextorsión y más”, actividades que Fitch señaló no están protegidas por la Primera Enmienda.

NetChoice representa a algunas de las empresas tecnológicas más destacadas del país, incluyendo Google, que es propietaria de YouTube; Snap Inc., la empresa matriz de Snapchat; y Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram. NetChoice ha presentado demandas similares en Arkansas, Florida, Georgia, Ohio y Utah.

Paul Taske, codirector del Centro de Litigios de NetChoice, calificó la decisión como “un desafortunado retraso procesal”.

“Aunque estamos decepcionados con la decisión de la Corte, la concurrencia del juez Kavanaugh deja claro que NetChoice finalmente tendrá éxito en defender la Primera Enmienda, no solo en este caso, sino en todas las demandas de identificación para el discurso de NetChoice”, expresó.