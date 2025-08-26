Consejos para evitar costos tras la eliminación de la exención arancelaria en EEUU

NUEVA YORK (AP) — Los consumidores estadounidenses se acostumbraron a comprar en todo el mundo sin pagar aranceles aduaneros por los paquetes internacionales de grandes empresas de comercio electrónico como Shein y Temu, tiendas especializadas y negocios que venden productos a través de mercados en línea como Amazon, Etsy y eBay.

Esa era estuvo a punto de terminar. Estados Unidos planeó eliminar una exención arancelaria el viernes, que permitió que las importaciones con un valor de 800 dólares o menos ingresaran al país libres de impuestos. Con el fin de la exención “de minimis”, dichos envíos incurrieron en cargos que van del 10% al 50% de su valor declarado o, durante los próximos seis meses, un arancel fijo de 80 a 200 dólares por paquete.

“Los consumidores van a quedar en shock”, afirmó Alison Layfield, vicepresidenta de desarrollo de productos del proveedor internacional de envíos y logística ePost Global. “Creo que van a experimentar un shock por el precio, o en algún momento del proceso, van a notar ese costo adicional”.

Los clientes no tuvieron que pagar necesariamente todos los impuestos de importación de sus pedidos, dependiendo de dónde compraron, qué compraron y cuánto decidieron asumir los minoristas. Sin embargo, dada la confusión sobre los nuevos aranceles que expresaron los servicios postales extranjeros, las empresas de envío privadas y los comerciantes, algunos retrasos y otros inconvenientes pueden ser inevitables.

Algunos factores fueron considerados a la hora de comprar en línea para evitar una factura de importación sorpresa.

De dónde proviene el producto

Parece simple, pero no siempre fue fácil encontrar el país de origen de los artículos vendidos en línea. Se aconsejó hacer clic en la descripción del producto y seguir expandiendo y buscando, porque la información puede no estar incluida desde el inicio, comentó Layfield, de ePost Global. Una vez que se encuentre, se sugirió buscar la tasa arancelaria de Estados Unidos para los productos de ese país para calcular cuáles serán los costos de importación, o verificar si el vendedor lista los aranceles en el momento del pago.

Quién cubre el arancel de entrega

Los compradores podrían tener o no que pagar los cargos para que sus pedidos pasen por aduanas y sean liberados para su entrega una vez que llegaron a Estados Unidos. En el momento del pago o en la descripción del artículo, se recomendó buscar los términos “entregado con pago de derechos de aduana” o “entregado sin pago de derechos de aduana”. El primero significa que el vendedor planea pagar el impuesto de importación y manejar cualquier papeleo relacionado, aunque algunos pueden aumentar los precios al cliente para recuperar los costos. Si un sitio web dice que el arancel no está pagado, lo que también se conoce como “entregado en el lugar”, el pago recaerá en el comprador.

Cómo se maneja el pedido

Otra forma de evitar impuestos de importación fue verificar si la empresa a la que se le compra envía el pedido desde un almacén en Estados Unidos. Se sugirió buscar una nota de “envíos desde” en los detalles del producto para ver dónde se empaquetará y despachará el pedido. Los usuarios de eBay, por ejemplo, pudieron filtrar sus búsquedas para detectar únicamente los productos que se enviaban desde Estados Unidos. Las marcas con sedes en el extranjero debieron dejar claro si los artículos pedidos serían preparados y enviados desde el territorio estadounidense.

Cuándo interviene la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos

Una vez que un paquete llegó a Estados Unidos, la primera parada fue una casa de despacho de aduanas. Allí, un agente fronterizo revisó el código del Sistema Armonizado (HS, por sus siglas en inglés) digitalizado en la declaración de aduanas. El código fue un método numérico que se utilizó en todo el mundo para clasificar productos comercializados y determinar las tasas arancelarias.

Si el paquete fue enviado a través del sistema postal internacional, del cual el Servicio Postal de Estados Unidos forma parte, y se debieron pagar tarifas aduaneras o aranceles sobre él, es posible que haya que liquidarlos en el momento de entrega o recogida. Los servicios de mensajería como DHL, FedEx y UPS facturaron a los clientes o requirieron el pago en la entrega.

Qué hacer con los cargos de importación sorpresa

Lo último que quisieron los vendedores y transportistas fueron clientes enojados, por lo que tuvieron un incentivo para hacer que cualquier costo relacionado con el fin de la exención sea lo más claro posible. Desafortunadamente, no hubo mucho que los consumidores pudieran hacer una vez que recibieron una factura de aduanas inesperada. Si no se creía que el arancel adeudado era correcto, se pudo impugnar. También se pudo negarse a aceptar la entrega, pero es posible que no se obtenga un reembolso.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.