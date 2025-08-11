Congresista de EEUU discute con presidente sirio entrega de restos de estadounidense asesinada

DAMASCO, Siria (AP) — El congresista estadounidense Abraham Hamadeh realizó una breve visita a Siria, donde discutió con el presidente interino del país sobre la entrega de los restos de una trabajadora humanitaria estadounidense que fue secuestrada y posteriormente confirmada muerta en el país devastado por la guerra, informó su oficina el lunes.

La visita de Hamadeh a Siria ocurrió al tiempo que se llevó a cabo una búsqueda en partes remotas del país para hallar los restos de personas asesinadas por el grupo Estado Islámico, que otrora controló grandes partes de Siria e Irak antes de su derrota territorial hace seis años.

Kayla Mueller, de 26 años, fue capturada en el norte de Siria en agosto de 2013 y su familia y funcionarios de Estados Unidos confirmaron su muerte más de un año después. Hamadeh, un republicano de Arizona, prometió devolver el cuerpo de Mueller —que aún no ha sido encontrado— a su familia.

La oficina de Hamadeh indicó que el congresista estuvo en Siria durante seis horas para reunirse con el presidente Ahmad al-Sharaa y discutir el retorno de los restos de Mueller a su familia en Arizona. El comunicado agregó que Hamadeh también discutió la necesidad de establecer un corredor humanitario seguro para la entrega segura de ayuda médica y humanitaria a la provincia sureña de Sweida, que recientemente fue testigo de enfrentamientos mortales entre combatientes progubernamentales y hombres armados de la minoría drusa del país.

Un funcionario del gobierno sirio no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el comunicado de Hamadeh.

Docenas de extranjeros, incluyendo trabajadores humanitarios y periodistas, fueron asesinados por milicianos del EI que declararon un llamado califato en 2014. El grupo insurgente perdió la mayor parte de su territorio en Irak a finales de 2017 y fue declarado derrotado en 2019 cuando perdió la última franja de tierra que controlaba en el este de Siria.

Desde entonces, se han descubierto docenas de sitios de entierro y fosas comunes en el norte de Siria que contienen restos y cuerpos de personas que el EI había secuestrado a lo largo de los años.

Los periodistas estadounidenses James Foley y Steven Sotloff, así como los trabajadores humanitarios Mueller y Peter Kassig, están entre los asesinados por el EI. No se cree que se hayan encontrado sus restos.

Mueller, de Prescott, Arizona, fue tomada como rehén junto con su novio, Omar Alkhani, después de salir de un hospital de Médicos Sin Fronteras en Alepo, Siria, donde él había sido contratado para arreglar el servicio de internet del hospital. Mueller le había rogado que la dejara acompañarlo porque quería hacer trabajo de ayuda en el país devastado por la guerra. Alkhani fue liberado después de dos meses, con señales de tortura.

En 2015, el Pentágono indicó que Mueller murió a manos del EI y no en un ataque aéreo jordano dirigido al grupo miliciano, como los extremistas afirmaron anteriormente.

Mroue reportó desde Beirut.

