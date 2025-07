Condonación de préstamos estudiantiles en EEUU: situación de los planes IBR

NUEVA YORK (AP) — En medio de una reforma federal a los planes de préstamos estudiantiles en Estados Unidos, muchos prestatarios se cuestionaron qué significaba esto para sus esperanzas de que les fueran condonados. En particular, aquellos que estuvieron inscritos en un plan de pago basado en los ingresos (IBR, por sus siglas en inglés) se preguntaron si la condonación seguiría estando disponible para ellos.

Una actualización reciente del Departamento de Educación indicó que la condonación a través del plan IBR estaba pausada mientras se actualizaban los sistemas. “La condonación del IBR se reanudará una vez que se completen esas actualizaciones”, indicó la agencia.

El IBR no se vio afectado por una orden judicial federal que bloquea el plan Ahorra en una Educación Valiosa (SAVE, por sus siglas en inglés), del ex presidente Joe Biden. El plan IBR fue creado por el Congreso de manera separada a otros planes de pago existentes, incluidos los llamados Plan de Pago Según Sus Ingresos (PAYE, por sus siglas en inglés) y Plan de Pago Condicional al Ingreso (ICR, por sus iniciales en inglés). También está exento de algunos cambios provenientes de la ley de impuestos y gastos del presidente Donald Trump.

Esto es lo que es conveniente saber.

¿Qué planes de pago basados en ingresos están afectados por la orden judicial?

Tras la emisión de una orden judicial el verano pasado, la condonación de préstamos para los planes SAVE, ICR y PAYE está en pausa actualmente porque el Congreso no creó esos planes. La acción judicial cuestionó si la condonación de préstamos estudiantiles estaba autorizada bajo el estatuto federal que rige dichos planes. El plan IBR fue creado bajo una autoridad diferente.

El IBR, creado por el Congreso, reduce los pagos mensuales para prestatarios que tienen ingresos más bajos. También invoca un estatuto que autoriza la condonación del saldo del préstamo estudiantil al final de un período de pago de 20 o 25 años.

¿Cuándo se reanudará la condonación del IBR?

El Departamento de Educación no ha dado un cronograma sobre cuándo se completará la actualización de su sistema y se reanudará la condonación.

Mientras tanto, ¿debería un prestatario continuar haciendo pagos del IBR?

Los prestatarios inscritos en el IBR que alcanzaron el umbral para la condonación pero a quienes no se les cancelaron sus préstamos como consecuencia de la pausa pueden continuar haciendo pagos, con la expectativa de que el Departamento de Educación les reembolsará los pagos efectuados en exceso. El plan ofrece condonación después de 240 o 300 pagos mensuales, dependiendo de cuándo se inscribieron los prestatarios.

Los prestatarios también pueden solicitar indulgencia a su administrador de préstamos. En ese caso, los intereses seguirían acumulándose sobre cualquier saldo restante.

¿Qué cambios vienen con la “gran y hermosa ley” de Trump?

A la larga, la ley de impuestos y gastos de Trump eliminará gradualmente los planes ICR, PAYE y SAVE, reemplazándolos con el Plan de Asistencia de Reembolso (RAP, por sus siglas en inglés). Los planes IBR seguirán existiendo y proporcionando condonación después de 20 o 25 años. En contraste, el RAP requerirá 30 años de pago antes de que se conceda la condonación.

