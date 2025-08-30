En vivo

Emanuel Anezín

Argentina

Estadio 3

Sarmiento vs. Rosario Ctral.

Rosario

Previa Heat

Música

El Aguante

Conrado Vicens

Momento manijero

Mundo

Chourio y Yelich conectan jonrones consecutivos en la novena y Cerveceros vencen a Azulejos

El venezolano Chourio y el estadounidense Yelich impulsaron a los Cerveceros de Milwaukee a vencer 4-1 a los Azulejos de Toronto con jonrones consecutivos en la novena entrada del partido.

30/08/2025 | 18:56Redacción Cadena 3

FOTO: Chourio y Yelich conectan jonrones consecutivos en la novena y Cerveceros vencen a Azulejos

TORONTO (AP) — El venezolano Jackson Chourio y Christian Yelich conectaron jonrones consecutivos en la novena entrada, y los Cerveceros de Milwaukee vencieron el sábado 4-1 a los Azulejos de Toronto.

Milwaukee (85-52) tuvo el mejor récord en las mayores.

De vuelta en la alineación después de perderse 28 juegos debido a una distensión en el tendón de la corva derecha, Chourio desempató el juego 1-1 con un batazo al jardín derecho frente al cerrador de Toronto, Jeff Hoffman. Este fue su 18mo cuadrangular.

Yelich conectó un batazo al jardín izquierdo en el siguiente lanzamiento de Hoffman para su 27mo vuelacercas.

Hoffman (8-6) permitió 14 jonrones esta temporada, el mayor número permitido por cualquier relevista de las grandes ligas.

Aaron Ashby (3-1) consiguió un out para llevarse la victoria, y Abner Uribe terminó para su cuarto salvamento en seis oportunidades.

Vladimir Guerrero Jr. de Toronto impulsó la primera carrera del juego con un elevado de sacrificio en la sexta entrada.

Los Cerveceros empataron en la séptima. Yelich abrió con un doble, poniendo fin a una racha de nueve outs consecutivos por parte de Kevin Gausman de Toronto. Yelich avanzó con un rodado y anotó con un elevado de Sal Frelick entre el montículo y la primera base.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 4-2 con una anotada y una remolcada, William Contreras de 4-0, Andruw Monasterio de 3-1.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 3-0 con una impulsada. El venezolano Andrés Giménez de 3-0.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Lectura rápida

¿Quiénes conectaron jonrones consecutivos? Jackson Chourio y Christian Yelich conectaron jonrones consecutivos en la novena entrada.

¿Cuál fue el resultado del partido? Los Cerveceros de Milwaukee vencieron a los Azulejos de Toronto 4-1.

¿Qué hizo Vladimir Guerrero Jr.? Impulsó la primera carrera del juego con un elevado de sacrificio.

¿Cómo terminó el partido para Cerveceros? Aaron Ashby se llevó la victoria y Abner Uribe logró un salvamento.

¿Dónde se llevó a cabo el partido? En Toronto.

[Fuente: AP]

