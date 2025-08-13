China impone sanciones a bancos lituanos por restricciones de la UE a instituciones chinas

BEIJING (AP) — Beijing impuso sanciones a dos bancos lituanos en lo que dijo eran represalias por la inclusión de dos instituciones financieras chinas en la última ronda de sanciones de la Unión Europea contra Rusia.

Los bancos lituanos UAB Urbo Bankas y Mano Bankas AB tienen prohibido cooperar con individuos o instituciones en China, explicó el Ministerio de Comercio en un comunicado el miércoles.

La Unión Europea adoptó en julio una nueva ronda de sanciones contra individuos y empresas que apoyan a Rusia en su guerra en Ucrania, que entraron en vigor el 9 de agosto. En el listado había varias empresas chinas, aunque el Ministerio de Comercio no especificó qué instituciones financieras se vieron afectadas.

“La UE, haciendo caso omiso de la posición solemne de China, insistió en agregar dos instituciones financieras chinas a su lista de sanciones por presunta implicación en Rusia, e implementó las sanciones formalmente el 9 de agosto”, apuntó el comunicado, que añadió que la medida “daña gravemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas y tiene un impacto negativo serio en las relaciones económicas y comerciales y la cooperación financiera entre China y la UE”.

En el pasado, la OTAN ha calificado a China como un “facilitador decisivo” del esfuerzo bélico de Rusia, ya que sus empresas vendieron herramientas, equipos y microelectrónica a Moscú.