China impondrá aranceles preliminares a la carne de cerdo de la Unión Europea

BEIJING (AP) — China anunció el viernes que impondrá aranceles antidumping provisionales de hasta el 62,4% a las importaciones de carne de cerdo procedentes de la Unión Europea, lo que agrava la disputa comercial entre Beijing y el bloque europeo de 27 naciones.

El Ministerio de Comercio señaló en un comunicado que llegó a la conclusión preliminar de que Europa estaba haciendo dumping con carne de cerdo y subproductos porcinos en el mercado chino, refiriéndose a la práctica de vender productos en un mercado a un precio inferior al de producción o más bajo que el del mercado interno del exportador.

Según el ministerio, los precios de la carne de cerdo producida en la UE estaban causando “daños sustanciales” a la industria porcina china.

Los aranceles, que oscilaban entre el 15,6% y el 62,4%, se aplicarían a partir del 10 de septiembre, agregó. El comunicado señaló que la decisión era preliminar y que se pedirían depósitos en efectivo a los exportadores de carne de cerdo de la UE. El ministerio no aclaró si se devolverían esos depósitos ni bajo qué condiciones.

Beijing y Bruselas mantuvieron varias disputas comerciales en una serie de industrias.

China abrió su investigación sobre las importaciones de carne de cerdo de la UE en junio del año pasado, pocos días después de que el bloque impusiera aranceles provisionales a los vehículos eléctricos fabricados en el gigante asiático. Un mes después, Beijing decretó impuestos antidumping sobre el brandy europeo, especialmente el coñac producido en Francia, aunque los principales productores recibieron exenciones.

China también estaba investigando el posible dumping de productos lácteos europeos.