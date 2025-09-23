Chelsea se recuperó y logró remontar ante Lincoln en la Copa de la Liga Inglesa
Chelsea evitó convertirse en otro gigante eliminado de la Copa de la Liga tras vencer 2-1 al Lincoln City. Buonanotte anotó el gol de la victoria en un partido complicado para el equipo de Londres.
23/09/2025 | 18:34Redacción Cadena 3
FOTO: Buonanotte marca y Chelsea evita sorpresa con remontada ante el Lincoln de tercera división
Chelsea evitó convertirse en el último gigante en caer eliminado de la Copa de la Liga Inglesa al vencer 2-1 al Lincoln City de tercera división después de una remontada en la segunda mitad el martes.
Tras irse perdiendo 1-0 al descanso, Chelsea le dio la vuelta al partido con los goles de Tyrique George y el argentino Facundo Buonanotte.
Esta edición de Copa de la Liga ya produjo una de las mayores sorpresas en la historia del torneo cuando el Grimsby de la cuarta división eliminó al Manchester United en la ronda anterior. Y cuando Rob Street adelantó a Lincoln a los 42 minutos contra el campeón mundial Chelsea, parecía que otra sorpresa podría estar en camino.
Pero el equipo de la Liga Premier se recuperó. George igualó a los 48 y Buonanotte facturó el gol de la victoria dos minutos después.
Mientras Chelsea evitó la eliminación, el Burnley de la primera división sucumbió en casa 2-1 ante Cardiff.
Brighton no se complicó y arrasó 6-0 a Barnsley. El volante paraguayo Diego Gómez firmó un hat-trick en la primera mitad y cerró la noche con cuatro goles en total.
A pesar de no tener puntos en la liga, Wolverhampton doblegó 2-0 a Everton. Fulham superó 1-0 a Cambridge.
Nathan Broadhead, el fichaje récord de Wrexham, anotó dos veces para el equipo galés en la victoria 2-0 contra Reading.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido de Chelsea?
Chelsea venció 2-1 al Lincoln City en la Copa de la Liga Inglesa tras ir perdiendo al descanso.
¿Quiénes anotaron los goles del Chelsea?
Los goles fueron convertidos por Tyrique George y Facundo Buonanotte.
¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó el martes, 23 de septiembre de 2025.
¿Dónde se dio la sorpresa de la Copa de la Liga?
El Grimsby de cuarta división eliminó al Manchester United en la ronda anterior.
¿Qué otros resultados importantes hubo?
Brighton ganó 6-0 a Barnsley, y Wolverhampton venció 2-0 a Everton.
[Fuente: AP]