Cascos azules de la ONU informaron sobre un dron israelí que cayó en su sede

FOTO: Cascos azules de la ONU dicen que un dron israelí cayó en su sede sin causar víctimas

BEIRUT (AP) — Un dron israelí se estrelló contra la sede de la misión de paz de la ONU en el sur de Líbano sin causar víctimas, informó la fuerza en un comunicado el miércoles.

La fuerza, conocida como UNIFIL, dijo que al sobrevolar Líbano con drones, Israel estaba violando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que ayudó a poner fin a la guerra de 14 meses entre Israel y Hezbollah. La Resolución 1701, que fue aprobada por primera vez en 2006 para poner fin a una ronda anterior de combates, exige que ambas partes respeten el espacio aéreo del otro.

UNIFIL señaló que sus expertos en eliminación de artefactos explosivos aseguraron y neutralizaron el dron inmediatamente después de que impactara en la sede en la ciudad fronteriza libanesa de Naqoura el martes por la tarde. UNIFIL agregó que el dron no estaba armado, pero iba equipado con una cámara.

No hubo comentarios inmediatos por parte del ejército israelí.

UNIFIL indicó que el ejército israelí “posteriormente confirmó que el dron les pertenecía”.

La fuerza de paz afirmó que, aunque los cascos azules estaban preparados para tomar medidas contra amenazas a su seguridad, “este dispositivo cayó por sí solo”.

El incidente ocurrió dos semanas después de que UNIFIL dijera que drones israelíes lanzaron cuatro granadas cerca de los cascos azules en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel, mientras trabajaban para despejar bloqueos de carreteras. Nadie resultó herido en el ataque.

La guerra más reciente entre Israel y Hezbollah mató a más de 4.000 personas en Líbano, incluidos cientos de civiles, y causó una destrucción estimada en 11.000 millones de dólares, según el Banco Mundial. En Israel murieron 127 personas, incluidos 80 soldados.

La guerra comenzó cuando Hezbollah comenzó a disparar cohetes a través de la frontera el 8 de octubre de 2023, un día después de que una incursión mortal liderada por Hamás en el sur de Israel desatara la guerra en Gaza. Israel respondió con bombardeos y ataques aéreos en Líbano, y ambas partes se vieron envueltas en un conflicto creciente que se convirtió en una guerra total a finales de septiembre de 2024.

