Mundo

Carlos Alcaraz sorprendió en el US Open con un nuevo look: cabeza rapada

Carlos Alcaraz sorprendió a todos con su cabeza rapada en su debut del US Open. Su amigo Frances Tiafoe calificó el corte como "terrible" y agregó que no entiende quién le recomendó ese cambio.

25/08/2025 | 23:39Redacción Cadena 3

FOTO: Carlos Alcaraz debuta en el US Open con la cabeza rapada. Tiafoe dice que el corte es terrible

NUEVA YORK (AP) — Carlos Alcaraz se presentó en el Abierto de Estados Unidos para su partido de primera ronda con una nueva imagen: la cabeza rapada.

Alcaraz, segundo cabeza de serie en Flushing Meadows, causó algo de revuelo con su corte al cero cuando llegó al recinto del torneo para enfrentarse a Reilly Opelka en el estadio Arthur Ashe.

El español se encontró con el astro del golf Rory McIlroy, quien extendió su mano para frotar el cuero cabelludo del tenista. La semana pasada, cuando Alcaraz jugó en el evento de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, lo hizo con su cabellera habitual.

Al menos otro deportista —y amigo— no pensó que el nuevo corte fuera un acierto: Frances Tiafoe, quien perdió en las semifinales en Nueva York ante Alcaraz en 2022. Aquel fue el año en que Alcaraz ganó el título en el Abierto de Estados Unidos por primera vez.

Actualmente, Alcaraz totaliza cinco trofeos de Grand Slam.

“Es horrible. Es terrible. Definitivamente es terrible. Pero es mi chico,” expresó Tiafoe cuando se le preguntó sobre el corte de pelo de Alcaraz. “Es gracioso, lo miré y le dije: ‘Supongo que ahora eres aerodinámico’.”

La crítica de Tiafoe no terminó ahí. “No sé quién le dijo que hiciera eso, pero es terrible. De un tipo que se corta el pelo semana tras semana, que se enorgullece de tener buenos cortes de pelo, es espantoso,” comentó Tiafoe. “Pero al final del día, es Carlos, y ése es mi chico.”

Lectura rápida

¿Quién debutó con la cabeza rapada en el US Open? Carlos Alcaraz debutó con la cabeza rapada.

¿Qué opinó Frances Tiafoe sobre el nuevo look? Frances Tiafoe calificó el corte de pelo como "terrible" y expresó su sorpresa.

¿Qué hizo Rory McIlroy al encontrarse con Alcaraz? Rory McIlroy frotó el cuero cabelludo de Alcaraz como parte de una broma.

¿Cuántos trofeos de Grand Slam tiene Alcaraz? Carlos Alcaraz posee cinco trofeos de Grand Slam.

¿Cómo se siente Tiafoe sobre el cambio de look de su amigo? A pesar de criticar el corte, Tiafoe reafirmó su apoyo a Carlos.

[Fuente: AP]

