Carlos Alcaraz despacha a Novak Djokovic y alcanza su tercera final consecutiva
Carlos Alcaraz logró vencer a Novak Djokovic en el US Open por 6-4, 7-6, alcanzando su tercera final consecutiva de Grand Slam. Se enfrentará a Jannik Sinner o Felix Auger-Aliassime el domingo.
05/09/2025 | 19:02Redacción Cadena 3
FOTO: Carlos Alcaraz despacha a Novak Djokovic en el US Open y alcanza su 3ra final seguida de Grand Slam
NUEVA YORK (AP) — Carlos Alcaraz aplicó su juventud, despliegue físico y creatividad para imponerse ante Novak Djokovic, un rival mucho más experimentado, pero también mucho más mayor, imponiéndose el viernes por 6-4, 7-6 (6-2) en el Abierto de Estados Unidos, accediendo a su tercera final consecutiva de Grand Slam.
Al final, Djokovic —dueño de 24 títulos de Grand Slam— parecía resignado al resultado. El serbio de 38 años alcanzó las semifinales en los cuatro Slams de esta temporada, pero sucumbió en esa ronda cada vez.
La victoria de Alcaraz, segundo preclasificado en Nueva York, significa que se enfrentará al número uno mundial Jannik Sinner o al número 25 Felix Auger-Aliassime por el campeonato el domingo.
Alcaraz busca su sexto título de Grand Slam y el segundo en Flushing Meadows. El español venció a Sinner en el Abierto de Francia en junio y perdió ante su rival italiano en Wimbledon en julio.
“Me he sentido muy bien otra vez. Una final aquí significa muchísimo para mí”, dijo Alcaraz, quien aún no ha cedido un solo set en esta edición del US Open.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el US Open? Carlos Alcaraz venció a Novak Djokovic en semifinales.
¿Quién fue el rival de Alcaraz? Novak Djokovic, ganador de 24 títulos de Grand Slam.
¿Cuándo se llevó a cabo el partido? El partido se jugó el viernes en el Abierto de Estados Unidos.
¿Dónde se realizará la final? La final se jugará el domingo en Flushing Meadows.
¿Por qué es importante para Alcaraz? Es su tercera final consecutiva de Grand Slam.
[Fuente: AP]