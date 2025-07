Caos en Nueva York: inundaciones, subte bajo agua y dos muertos en Nueva Jersey

Dos personas murieron y el noreste de los Estados Unidos se encuentra en estado de alerta tras las inundaciones repentinas que paralizaron la región durante la noche del lunes, con escenas de caos en la ciudad de Nueva York, donde el subte quedó bajo agua y se registraron lluvias récord.

Según supo Noticias Argentinas, las víctimas fatales se produjeron en Plainfield, Nueva Jersey, cuando su vehículo fue arrastrado por la corriente de un río sin que los servicios de emergencia pudieran rescatarlas. El gobernador de ese estado, Phil Murphy, lanzó una dramática advertencia: "Nosotros, el mundo, estamos siendo arrastrados por el clima".



??I’m from New York and I’ve never seen it like this.



Subway stations flooding. Streets turning to rivers. And the city that never sleeps just got soaked by the price of political cowardice.



We don’t need thoughts and prayers.

We need drains that work and leaders who give a… pic.twitter.com/rA8r9QFPuS