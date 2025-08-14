En vivo

Mundo

California avanza con esfuerzo partidista de redistribución electoral contra Texas

California avanza con una elección especial el 4 de noviembre para modificar el mapa electoral y favorecer a los demócratas en la Cámara de Representantes, en respuesta a los movimientos republicanos en Texas.

14/08/2025 | 15:57Redacción Cadena 3

FOTO: California avanza con esfuerzo partidista de redistribución electoral para contrarrestar a Texas

LOS ÁNGELES (AP) — El gobernador de California Gavin Newsom convocó una elección especial el 4 de noviembre para modificar el mapa electoral con el objetivo de otorgar más escaños a los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La medida respondió a los esfuerzos republicanos por ganar cinco escaños en Texas. Newsom lanzó un anuncio de campaña en las redes sociales el jueves, mientras los demócratas iniciaron una conferencia de prensa.

Los legisladores estatales necesitaron declarar técnicamente la elección especial y planean hacerlo la próxima semana.

Se mencionó que los demócratas aún no publicaron sus mapas preliminares, pero tienen como objetivo ganar cinco escaños más.

Los mapas necesitan la aprobación de los votantes. Esto se debe a que los votantes previamente otorgaron el poder de dibujar mapas a una comisión independiente en lugar de a los legisladores.

Lectura rápida

¿Qué medida tomó California? El gobernador convocó una elección especial para modificar el mapa electoral el 4 de noviembre.

¿Quién es el gobernador de California? El gobernador es Gavin Newsom.

¿Por qué se toma esta medida? En respuesta a los esfuerzos republicanos de ganar escaños en Texas.

¿Los demócratas ya tienen sus mapas? No, aún no han publicado sus mapas preliminares, pero buscan ganar cinco escaños.

¿Quién dibuja los mapas electorales en California? Los mapas los dibuja una comisión independiente, no los legisladores.

[Fuente: AP]

