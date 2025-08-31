Cachorros superaron a Rockies 4-3 con destacadas actuaciones de Tucker y Assad
Los Cachorros de Chicago, gracias a Kyle Tucker y Javier Assad, lograron una emocionante victoria 4-3 sobre los Rockies de Colorado en Denver, manteniendo su liderazgo en la carrera por el wild card.
31/08/2025 | 01:15Redacción Cadena 3
FOTO: Tucker y Assad llevan a Cachorros a victoria de 4-3 sobre Rockies
DENVER (AP) — Kyle Tucker conectó dos hits e impulsó una carrera, el mexicano Javier Assad ganó su primer juego en casi un año y los Cachorros de Chicago se impusieron el sábado 4-3 a los Rockies de Colorado.
Tucker se embasó cuatro veces y anotó dos carreras, y Michael Busch, Ian Happ y Seiya Suzuki conectaron dos hits cada uno para los Cachorros, quienes ganaron los cinco juegos contra los Rockies esta temporada.
El venezolano Ezequiel Tovar conectó dos hits, mientras que Mickey Moniak y Hunter Goodman impulsaron carreras para los Rockies, quienes perdieron cuatro compromisos seguidos y ocho de nueve.
Assad (1-1) toleró tres carreras y siete hits en seis entradas durante lo que fue su cuarta apertura del año, después de perderse cuatro meses por una lesión en el oblicuo. Caminó a dos y ponchó a uno.
La última victoria de Assad se remontaba al 31 de agosto pasado, cuando venció a Washington por 7-4. Fue convocado de la sucursal de la Triple-A en Iowa el martes, cuando Jameson Taillon fue colocado en la lista de lesionados por una dolencia inguinal.
El venezolano Daniel Palencia ponchó a dos en un noveno episodio perfecto para su 21er salvamento en 23 oportunidades.
Los Cachorros se mantuvieron dos juegos por delante de San Diego en la carrera por el primer puesto de comodín de la Liga Nacional.
El derecho de Colorado, McCade Brown (0-2), permitió tres carreras en cuatro hits. Ponchó a tres y caminó a tres.
Por los Cachorros, el boricua Willi Castro de 3-0.
Por los Rockies, los venezolanos Tovar de 4-2, Orlando Arcia de 1-0. El dominicano Warming Bernabel de 1-1 con una anotada. El cubano Yanquiel Fernández de 3-1.
[Fuente: AP]