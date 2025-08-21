En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Informados Santa Fe

Emiliano Guardia

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Atl. Mineiro

Mendoza

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Brent Hinds, exvocalista y guitarrista de Mastodon, muere a los 51 años en accidente de moto

Brent Hinds, exvocalista y guitarrista de Mastodon, muere a los 51 años tras un accidente de motocicleta en Atlanta. La banda expresó su tristeza tras la pérdida de esta fuerza creativa en su red social.

21/08/2025 | 15:09Redacción Cadena 3

FOTO: Brent Hinds, exvocalista y guitarrista de Mastodon, muere a los 51 años en accidente de moto

Brent Hinds, el ex cantante y guitarrista de la banda de heavy metal ganadora del Grammy Mastodon, ha muerto en un accidente de motocicleta en Atlanta, según informaron la banda y las autoridades. Tenía 51 años.

Hinds falleció mientras conducía una motocicleta Harley-Davidson la noche del miércoles cuando el conductor de un BMW SUV no cedió el paso al girar, según la policía de Atlanta. Hinds fue descrito como “inconsciente” en la escena.

La banda expresó en las redes sociales: “Estamos con el corazón roto, conmocionados y aún tratando de procesar la pérdida de esta fuerza creativa con la que hemos compartido tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha tocado los corazones de tantos”.

Mastodon tuvo tres álbumes que llegaron al Top 10 de la lista Billboard 200 y dos que encabezaron la lista de Álbumes de Rock: “Emperor of Sand” en 2017 y “Once More ‘round the Sun” en 2014.

Hinds cofundó Mastodon en el 2000 junto con el bajista Troy Sanders, el guitarrista Bill Kelliher y el baterista Brann Dailor. El tercer álbum de estudio de Mastodon, “Blood Mountain” de 2006, fue el primero en alcanzar el Top 40, llegando al número 32 en el Billboard 200.

Hinds dejó la banda en marzo de 2025. No se dio ninguna razón para su partida. La banda dijo que habían “decidido mutuamente separarse”, pero comentarios hechos por Hinds en Instagram indicaron una relación difícil con sus compañeros.

En ese momento, la agrupación manifestó: “Estamos profundamente orgullosos y más que agradecidos por la música y la historia que hemos compartido y le deseamos todo el éxito y la felicidad en sus futuros proyectos”.

Mastodon, que forjó un feroz metal, una maestría progresiva y tendencias de sludge rock, obtuvo seis nominaciones al Grammy, ganando uno en 2017 a mejor interpretación de metal por “Sultan’s Curse” del álbum “Emperor of Sand”.

La revista Rolling Stone incluyó el álbum de Mastodon de 2011, “The Hunter”, entre los mejores del año, diciendo que la banda había “simplificado su thrash fundido en un golpe tenso que no retrocede ni un ápice en su complejidad natural de rareza innata”.

Hinds tenía previsto realizar una gira por Europa más tarde este año con Fiend Without a Face, su proyecto paralelo durante sus años con Mastodon.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Quién fue Brent Hinds? Fue el exvocalista y guitarrista de Mastodon, banda de heavy metal.

¿Qué ocurrió con Brent Hinds? Murió en un accidente de motocicleta en Atlanta a los 51 años.

¿Cómo sucedió el accidente? Un BMW SUV no cedió el paso mientras Hinds conducía su motocicleta.

¿Qué dijo Mastodon sobre su muerte? La banda expresó su tristeza y conmoción por la pérdida en las redes sociales.

¿Cuáles fueron algunos de los logros de Mastodon? La banda ganó un Grammy y tuvo álbumes en el Top 10 de Billboard 200.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho