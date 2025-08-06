En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Brasil lanzó un programa para recibir ciudadanos repatriados o deportados

Desde febrero pasado ya regresaron unas 1.200 personas desde el exterior.

06/08/2025 | 22:09Redacción Cadena 3

FOTO: Brasil también inició un programa de repatriación.

El Gobierno de Brasil lanzó hoy el programa “Aquí es Brasil”, cuyo objetivo es ofrecer una respuesta coordinada, integral y humanizada a las necesidades de los repatriados o deportados en situación de vulnerabilidad.

“El programa es una respuesta articulada y humanizada a la deportación y repatriación forzada de brasileños en el extranjero, y fortalece el compromiso del Estado con la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas retornadas”, afirmó el Gobierno en un comunicado.

“Las operaciones de acogida humanitaria buscan ofrecer una solución coordinada e integral a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los brasileños repatriados”, agregó.

La iniciativa ofrece atención psicosocial, asistencia médica, alojamiento, alimentación, transporte y regularización de documentos, desde el desembarque hasta la reintegración.

Datos oficiales indican que, desde febrero, Brasil ha recibido a más de 1.200 repatriados en operaciones organizadas por el Gobierno federal, con un enfoque en el retorno seguro de brasileños en situación de vulnerabilidad en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.

Los datos recopilados hasta el último vuelo, realizado el 25 de julio, muestran que del total de repatriados (1.223), 949 eran hombres, 220 mujeres y 54 no informaron su género.

Lectura rápida

¿Qué programa lanzó Brasil? El programa se llama “Aquí es Brasil”.

¿Cuál es el objetivo del programa? Ofrece una respuesta integral y humanizada a repatriados o deportados en vulnerabilidad.

¿Cuántas personas han regresado a Brasil? Más de 1.200 repatriados desde febrero pasado.

¿Qué tipo de asistencia ofrece la iniciativa? Ofrece atención psicosocial, asistencia médica, alojamiento, alimentación y más.

¿Dónde se centra el programa? Principalmente en el retorno seguro desde Estados Unidos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho