Brasil lanzó un programa para recibir ciudadanos repatriados o deportados

El Gobierno de Brasil lanzó hoy el programa “Aquí es Brasil”, cuyo objetivo es ofrecer una respuesta coordinada, integral y humanizada a las necesidades de los repatriados o deportados en situación de vulnerabilidad.

“El programa es una respuesta articulada y humanizada a la deportación y repatriación forzada de brasileños en el extranjero, y fortalece el compromiso del Estado con la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas retornadas”, afirmó el Gobierno en un comunicado.

“Las operaciones de acogida humanitaria buscan ofrecer una solución coordinada e integral a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los brasileños repatriados”, agregó.

La iniciativa ofrece atención psicosocial, asistencia médica, alojamiento, alimentación, transporte y regularización de documentos, desde el desembarque hasta la reintegración.

Datos oficiales indican que, desde febrero, Brasil ha recibido a más de 1.200 repatriados en operaciones organizadas por el Gobierno federal, con un enfoque en el retorno seguro de brasileños en situación de vulnerabilidad en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.

Los datos recopilados hasta el último vuelo, realizado el 25 de julio, muestran que del total de repatriados (1.223), 949 eran hombres, 220 mujeres y 54 no informaron su género.