Bournemouth ficha a Diakite para reforzar la defensa tras ventas por 200 millones de dólares
Bournemouth fichó al defensa central Bafodé Diakité del Lille, en un acuerdo de 40 millones de euros, para ocupar la vacante tras vender a su defensa titular por 200 millones.
13/08/2025 | 17:02Redacción Cadena 3
FOTO: Bournemouth ficha a Diakite para reforzar la defensa tras ventas por 200 millones de dólares
BOURNEMOUTH, Inglaterra (AP) — Bournemouth reforzó su menguada defensa al fichar el miércoles al defensa central Bafodé Diakité, procedente del Lille de Francia, en un acuerdo valorado en hasta 40 millones de euros (47 millones de dólares).
El club de la Liga Premier inglesa prácticamente vendió a todo su bloque defensivo titular durante el mercado de pases: los defensas centrales Dean Huijsen e Illia Zabarnyi y el lateral izquierdo Milos Kerkez. También se desprendió del arquero Kepa Arrizabalaga. Las operaciones han generado alrededor de 200 millones de dólares.
Diakité, de 24 años, jugó anteriormente con Tolosa y disputó 107 partidos con Lille en todas las competiciones.
Podría debutar con Bournemouth en la visita a Liverpool el viernes, en el partido inaugural de la temporada de la Liga Premier.
Lectura rápida
¿Qué equipo fichó a Diakité? Bournemouth fichó a Bafodé Diakité del Lille.
¿Cuál fue el monto del acuerdo? El acuerdo fue valorado en hasta 40 millones de euros (47 millones de dólares).
¿Qué defensas vendió Bournemouth? Vendió a Dean Huijsen, Illia Zabarnyi, Milos Kerkez y Kepa Arrizabalaga.
¿Cuánto generaron las ventas? Las ventas generaron alrededor de 200 millones de dólares.
¿Cuándo podría debutar Diakité? Podría debutar el viernes en el partido contra Liverpool.
[Fuente: AP]