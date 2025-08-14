Bomberos combaten incendio forestal en autopista de California al norte de Los Ángeles

GORMAN, California, EE.UU. (AP) — Los bomberos combatieron un incendio forestal a lo largo de una autopista al norte de Los Ángeles temprano el jueves, según informaron las autoridades.

El Incendio King quemó aproximadamente 400 acres (162 hectáreas) con un 5% de contención cerca de Smokey Bear Road a lo largo de la Interestatal 5 en el norte del condado de Los Ángeles, según informó el Bosque Nacional Ángeles en un comunicado publicado en las redes sociales. Los residentes de un parque de vehículos recreativos en el área recibieron órdenes de permanecer en el interior y se emitió una advertencia de evacuación para otra localidad similar, dijeron las autoridades.

No se emitieron órdenes de evacuación obligatoria, pero se advirtió a los residentes cercanos que estuvieran preparados para evacuar, según informó la policía del Condado de Los Ángeles en una publicación en redes sociales. La autopista estuvo cerrada en ambas direcciones en el área de Castaic, informó la agencia.

El Incendio King arde al norte del Incendio Canyon, que provocó evacuaciones, destruyó siete estructuras e hirió a tres bomberos después de estallar la semana pasada cerca del límite entre los condados de Los Ángeles y Ventura. Ese incendio quemó aproximadamente 8 millas cuadradas (22 kilómetros cuadrados) y estuvo contenido en un 97% hasta el miércoles, según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California.

El Incendio Gifford, el mayor incendio de California hasta ahora este año, ha arrasado al menos 528 kilómetros cuadrados (204 millas cuadradas) de los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo desde que estalló el 1 de agosto. Estuvo contenido en un 41% el miércoles.