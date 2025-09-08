Bolivia se juega su última chance en el repechaje ante Brasil y Ancelotti

FOTO: A todo o nada por el repechaje, Bolivia recibe a Ancelotti y Brasil

LA PAZ, Bolivia (AP) — Bolivia se jugó al todo o nada por el derecho de disputar un repechaje intercontinental para volver a una Copa del Mundo, después de tres décadas, cuando enfrentó el martes en los 4.150 metros de El Alto al ya clasificado Brasil.

La Verde boliviana jugó con la mirada puesta en Maturín, la ciudad en la región nororiental de Venezuela donde la Vinotinto recibió a Colombia, otra seleccionada clasificada al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Con 18 puntos, uno más de Bolivia, los venezolanos pelearon para clasificarse por primera vez a un Mundial, pero precisaron la victoria para una plaza para el repechaje. Bolivia, que vino de perder 3-0 ante Uruguay, estuvo obligada a ganar para optar al repechaje que podría llevarle a su primera cita mundialista desde Estados Unidos 1994.

Con Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay como dueños de los pasajes directos, los partidos Bolivia-Brasil y Venezuela-Colombia resultaron los más importantes de la última fecha de la eliminatoria de Sudamérica.

Sin mayor presión, Brasil tuvo varios cambios al buscar una victoria para superar su peor registro en las eliminatorias —de momento suma 30 puntos— y mantener el invicto del nuevo técnico Carlo Ancelotti.

“Vamos a cambiar no solo de estrategia sino también algunos jugadores”, dijo el técnico italiano el lunes al anticipar que haría modificaciones respecto al partido contra Chile que la Verdeamarela ganó por 3-0 el jueves en Río de Janeiro. Las modificaciones tendrían que ver con la altitud, precisó Ancelotti para quien será su primera experiencia en las alturas de Bolivia.

En la práctica del domingo probó con Fabricio Bruno y Alex como zagueros centrales y Caio Henrique y Vitinho en los laterales. Además, Andrey Santos y Lucas Paquetá asomaron en el mediocampo, con Richarlison, Estevao, Gabriel Martinelli y Raphinha en el ataque.

La Verdeamarela tuvo previsto llegar a Santa Cruz en el oriente boliviano el lunes en la noche para viajar horas antes del partido al estadio Municipal de El Alto, ciudad vecina de La Paz. “(La altura) es algo que estorba, pero estamos centrados en el partido, entrenamos de la mejor forma posible para ganar”, dijo Martinelli, el atacante del Arsenal inglés.

Brasil ya ganó a Bolivia en los 3.640 metros de La Paz por la anterior eliminatoria en 2022, pero es la primera vez que jugará en los 4.150 metros. Bolivia estuvo invicto en El Alto pero había empatado con Uruguay y Paraguay.

La Verde cerró prácticas el lunes para definir el equipo con el mediocampista Miguel Terceros como principal ficha de gol y con la duda de si Carmelo Algarañaz o Enzo Monteiro comandarían el ataque. “Siempre es una motivación aparte jugar con Brasil. Estamos preparados para hacer un buen partido”, dijo el mediocampista Ervin Vaca.

Con 28 puntos, diez menos que el líder Argentina, Brasil llegó a la última fecha tras doblegar 3-0 a Chile.