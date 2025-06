Boca Juniors arrasa en el sur de Florida con su fanaticada durante el Mundial de Clubes

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — El conjunto argentino de Boca Juniors, que disputa la fase de grupos del Mundial de Clubes en el sur de Florida, ha llenado el estadio Hard Rock de seguidores entusiastas. En su primer partido, un empate 2-2 contra el Benfica, se registró una asistencia de 55.574 personas, de las cuales la mayoría eran hinchas de Boca. En su segundo encuentro, celebrado el viernes por la noche, el equipo enfrentó al Bayern Múnich y perdió 2-1, pero nuevamente gran cantidad de los 63.587 asistentes estaban vestidos con los colores del club: azul y oro.

La presencia de los seguidores de Boca ha sido imposible de ignorar en Miami-Dade. Miles de aficionados se reunieron en las playas, donde compartieron cánticos y alegría, haciendo sentir su fuerte presencia. Sammy Icarina, un fiel seguidor de Boca desde su juventud, destacó: “Soy hincha de Boca. Ahora tengo 76 años, así que imagínate cuánto tiempo he sido hincha. Compré las entradas en cuanto salieron”, expresó Icarina a The Associated Press.

La energía y pasión que Boca Juniors aporta al Mundial de Clubes es reconocida por todos sus admiradores. Daniel Mata, quien llegó desde Argentina para presenciar el encuentro del viernes, subrayó que este entusiasmo es habitual. Silvana Gómez, otra apasionada, manifestó que siempre que Boca se presenta a jugar, local o internacionalmente, los hinchas están presentes. “Ya sea que vayamos a Japón, Río de Janeiro, donde sea que juegue Boca, siempre estamos allí”, afirmó.

La policía de Miami-Dade también ha estado muy activa, utilizando equipos de seguridad en varios puntos de control alrededor del estadio, sin que se hayan reportado incidentes de violencia hasta ahora. “Por ahora creo que la seguridad es de cinco estrellas, todo ha estado bien, la policía, la seguridad, todo”, aseguró Icarina.

Boca Juniors y Real Madrid son los únicos dos equipos que han agotado entradas para todos sus partidos en esta fase de grupos. A pesar de su reciente derrota ante el Bayern, el delantero Harry Kane reconoció el desafío de jugar ante una afición tan apasionada. “Esperaba que fueran ruidosos como lo fueron, pero fue una atmósfera increíble, me encantó jugar frente a ellos, uno de los mejores ambientes de mi carrera”, compartió Kane.

Boca y otros equipos sudamericanos han tenido un gran desempeño en el torneo, con seis clubes de la región compitiendo y llevando a miles de fanáticos a sus encuentros. Estos equipos comenzaron la competición sin sufrir derrotas en sus primeros nueve partidos, habiendo logrado victorias ante conocidos gigantes europeos como el PSG y Chelsea, así como empates contra el Borussia Dortmund, Benfica y Porto.

“Queremos que nuestra gente sepa que estamos agradecidos por su apoyo y eso nos ayuda a jugar mejor”, comentó el defensor de Boca Juniors, Ayrton Costa. A pesar de no haber logrado victorias en el tiempo regular en seis encuentros, la hinchada continuará mostrando su apoyo incondicional.