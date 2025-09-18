Bayern Múnich destaca en la Bundesliga con impresionante comienzo de temporada

FOTO: Tremendo inicio de campaña del Bayern preocupa a sus rivales en la Bundesliga

BERLÍN (AP) — Bayern Múnich estaba en plena forma en la Bundesliga tras un comienzo perfecto de temporada.

Eintracht Fráncfort, posiblemente el único equipo que parecía capaz de desafiar al gigante bávaro, cayó ante Bayer Leverkusen el fin de semana pasado. Ello dejó como los más cercanos perseguidores del Bayern a un Borussia Dortmund que distaba mucho de ser perfecto y a los sorprendentes Colonia y St. Pauli.

Bayern superó el desafío del Chelsea en la Liga de Campeones el miércoles para extender su inicio triunfal a cinco partidos en sus competiciones —seis incluyendo la Supercopa de Alemania. El campeón defensor ya tenía 14 goles en tres partidos de la Bundesliga. Una visita sabatina a Hoffenheim fue el paso siguiente.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, se sintió tentado a rotar su plantilla en Hoffenheim, donde Tom Bischof podría participar después de mudarse de equipo en el verano. El exdelantero del Chelsea, Nicolas Jackson, también podría ver más tiempo de juego para permitir un descanso a un Harry Kane que lució sobresaliente.

Leverkusen recibió a Borussia Mönchengladbach el domingo para un derbi del Rin entre los únicos clubes que habían despedido a sus entrenadores después de tres jornadas. Kasper Hjulmand, reemplazo de Erik ten Hag, tuvo un comienzo ganador contra Fráncfort el fin de semana pasado, mientras que Gladbach todavía buscaba un reemplazo para Gerardo Seoane, quien fue despedido tras la derrota por 4-0 en casa ante Werder Bremen, un resultado que extendió el inicio sin goles del equipo.

Dortmund recibió a Wolfsburgo el domingo, cuando Fráncfort dio la bienvenida a Union Berlin.

Suponiendo que Kompany le diera más tiempo de juego, Jackson estuvo ansioso por mostrar lo que podía hacer en la cancha de Hoffenheim después de haber hecho un gran esfuerzo para unirse al Bayern, procedente del Chelsea.

Johan Bakayoko anotó su primer gol para Leipzig el fin de semana pasado. Figura entre un grupo de nuevas incorporaciones al club que tuvo otra oportunidad de impresionar contra Colonia el sábado.

Victor Boniface debutó con Bremen el fin de semana pasado. No anotó, pero podría marcar contra el visitante Friburgo el sábado.

El creador de juego danés Christian Eriksen podría debutar con Wolfsburgo contra Dortmund.

Bayern tenía un problema en la posición de lateral izquierdo con las lesiones de Raphaël Guerreiro y Josip Stanišic. Guerreiro sufría una dolencia en el músculo abdominal desde la goleada 5-0 sobre Hamburgo el fin de semana pasado, mientras que Stanišic se retiró con una lesión de rodilla en el cotejo ante Chelsea.

El equipo ya estaba resignado a perder por largo plazo a Jamal Musiala, Alphonso Davies y Hiroki Ito.

Era probable que Konrad Laimer cambiara al lateral izquierdo para el duelo ante Hoffenheim. Sacha Boey defendería por el otro costado.

Un niño de 9 años resultó gravemente herido el miércoles durante un espectáculo de fuegos artificiales organizado después del partido de tercera división de Hansa Rostock contra 1860 Múnich.

La emisora NDR informó que un trozo de pirotecnia aún encendido pudo haber aterrizado en el techo, quemándolo y cayendo en la sección inferior, dispuesta para los aficionados visitantes. Otras dos personas también resultaron heridas, añadió NDR.

La policía informó que el niño fue llevado al hospital y que sus heridas no eran potencialmente mortales.

Las viejas lámparas habían estado en funcionamiento en Rostock desde 1970. Se instalarían nuevas luces a tiempo para el partido de Hansa contra Energie Cottbus el 30 de septiembre.