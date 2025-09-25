En vivo

Mundo

Avistan drones cerca de cuatro aeropuertos daneses y autoridades descartan amenaza

Durante la noche fueron avistados drones en cuatro aeropuertos de Dinamarca. Las autoridades suspendieron vuelos, pero aseguraron que no hay amenaza para la población que hiera nervios.

25/09/2025 | 05:25Redacción Cadena 3

FOTO: Avistan drones cerca de cuatro aeropuertos daneses y autoridades descartan amenaza para la población

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) — Las autoridades detectaron actividad de drones durante la noche del miércoles al jueves cerca del Aeropuerto de Aalborg, en el norte de Dinamarca, así como en tres aeródromos más pequeños del país.

No se pudo neutralizar a los aviones no tripulados, agregaron apuntando que no suponían ninguna amenaza para la población.

Los vuelos fueron suspendidos durante varias horas en Aalborg, que también sirve como base militar. Los avistamientos comenzaron poco antes de las 10 de la noche del miércoles y terminaron justo antes de la 1 de la madrugada del jueves.

Los aeropuertos en Esbjerg, Sønderborg y Skrydstrup también se vieron afectados.

El último incidente con drones se produjo apenas unos días después de un incidente similar en el aeropuerto de Copenhague, perpetrado por lo que la policía califica como “actor capacitado”.

Los drones en Copenhague dejaron en tierra varios vuelos en la capital danesa durante horas el lunes por la noche, lo que suscitó la preocupación de que Rusia pudiese estar detrás del paso sobre el aeropuerto más grande de Escandinavia.

El gobierno ofrecerá una conferencia de prensa el jueves por la mañana. Por el momento no estaba claro si el incidente en Copenhague estaba relacionado con los últimos.

Lectura rápida

¿Qué? Avistamientos de drones cerca de aeropuertos daneses.

¿Quién? Autoridades danesas y la policía.

¿Cuándo? Durante la noche del miércoles al jueves.

¿Dónde? Aeropuerto de Aalborg y tres aeropuertos más en Dinamarca.

¿Cómo? Los drones fueron detectados y vuelos fueron suspendidos.

¿Por qué? Las autoridades no consideraron que representaran una amenaza para la población.

[Fuente: AP]

