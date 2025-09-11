En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Aumentan los casos de ébola en el Congo y se extiende a más distritos

Desde que se confirmó un nuevo brote en la provincia de Kasai, los casos sospechosos de ébola aumentaron a 68. Las autoridades intentan controlar la situación tras 16 muertes registradas.

11/09/2025 | 14:20Redacción Cadena 3

FOTO: Aumentan los casos de ébola en el Congo

KINSASA, República Democrática del Congo (AP) — El número de casos sospechosos de ébola en la provincia de Kasai, en el sur de la República Democrática del Congo, se ha más que duplicado en una semana desde que se confirmó un nuevo brote allí, informó el jueves la principal agencia de salud pública de África.

Los casos sospechosos han aumentado de 28 a 68 en los últimos días, informó el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en una sesión informativa por internet. También se ha extendido de dos a cuatro distritos, mientras que el número de muertos actualmente es de 16.

El jueves, los residentes locales expresaron su preocupación por el brote, el primero en el Congo en tres años y el primero en la provincia en más de una década.

Los enfrentamientos en el este del país han complicado los esfuerzos para contener la enfermedad, que puede propagarse rápidamente debido a la proximidad y densidad de las aldeas y provincias, dijo el doctor Ngashi Ngongo, asesor principal del CDC de África, en la sesión informativa.

“Eran dos (distritos), ahora son cuatro”, afirmó Ngongo.

El brote se anunció hace una semana después de que se confirmó que una embarazada se infectó en la localidad de Boulapé.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) envió expertos junto con el Equipo de Respuesta Rápida de Congo a Kasai para fortalecer la vigilancia de la enfermedad, ofrecer tratamiento y monitorear la prevención y control de infecciones.

El país centroafricano tiene una historia de ébola desde 1976. Este brote es el 16vo en el país y el 7mo en la provincia de Kasai. Un brote anterior entre 2018 y 2020 en el este de Congo mató a más de 1.000 personas.

Las autoridades en Kasai están tratando de contener el brote. Los movimientos públicos se han restringido y se han establecido puntos de control en las principales entradas a Tshikapa, la capital de la provincia, dijeron las autoridades.

Emmanuel Kalonji, de 37 años, residente de Tshikapa, dijo a The Associated Press que algunas personas habían huido de las aldeas antes de regresar. “Sin embargo, dado los recursos limitados, la supervivencia no está garantizada”, expresó Kalonji.

En Boulapé, las personas están preocupadas por el impacto en sus condiciones de vida, dijo Ethienne Makashi, el funcionario local a cargo del agua, higiene y saneamiento.

“Sin embargo, tenemos un caso que muestra buen progreso, lo que da un rayo de esperanza para aquellos que reciben atención”, manifestó Makashi.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Aumentaron los casos sospechosos de ébola en Kasai.

¿Quiénes están involucrados? Expertos del CDC y la OMS están presentes en el área.

¿Cuándo comenzó el brote? El brote se anunció hace una semana.

¿Dónde se está extendiendo el brote? El brote se extendió de dos a cuatro distritos.

¿Por qué hay preocupación? La mortalidad ya llega a 16 muertes y el control se complica por enfrentamientos.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho