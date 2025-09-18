Aumenta la anualidad de la tarjeta AmEx Platinum y se incorporan nuevos beneficios

NUEVA YORK (AP) — La anualidad de la exclusiva tarjeta Platinum de American Express subió de precio a 895 dólares y viene con muchos más beneficios, incluyendo un crédito de 400 dólares para restaurantes, se informó el jueves.

Como parte de la renovación, los clientes Platinum recibirán un crédito anual por 600 dólares para hoteles (en lugar de 300) para usar en el portal de viajes de AmEx; otros 400 para usar en la plataforma de reservas de restaurantes Resy de AmEx; 300 para comprar ropa de la marca deportiva Lululemon, y un “crédito de entretenimiento digital” aumentado de 300 dólares que los clientes AmEx pueden destinar para varios servicios de streaming o medios de comunicación.

Todos los nuevos beneficios están disponibles para utilizar de inmediato. En total, AmEx dice que el valor de los beneficios de la nueva tarjeta Platinum suma aproximadamente 3.500 dólares. Estos beneficios son suficientes para justificar el aumento de 200 dólares en la tarifa anual, dijo Howard Grosfield, presidente del grupo de Servicios al Consumidor de Estados Unidos de AmEx. La anualidad de la tarjeta Platinum era de 550 dólares hace cinco años.

“Estamos tratando de hacer dos cosas: asegurarnos de que estamos ofreciendo 3.500 dólares en beneficios que superan con creces la tarifa de 895 dólares y facilitar múltiples formas para que los miembros de la tarjeta encuentren beneficios que superen esa tarifa”, afirmó Grosfield en una entrevista.

La compañía dijo que ninguno de los beneficios anteriores de la tarjeta Platinum, como un crédito de 200 dólares para tarifas aéreas o el crédito para comprar en Saks Fifth Avenue, desaparecerá.

Las personas que siguen de cerca el espacio de recompensas de tarjetas de crédito consideraron que las mejoras valían la pena. “Si nada más, ir a los salones y usar el crédito de hotel de 600 dólares justificará esencialmente el costo cada año, y los otros elementos son un bono”, comentó Ryan Smith, editor jefe de noticias de UpgradedPoints. Smith fue informado sobre los cambios en la tarjeta de AmEx antes del lanzamiento.

Además, como parte de la renovación, AmEx estará emitiendo una tarjeta de acero inoxidable con un acabado de alto brillo y espejo, una versión que puede servir como espejo portátil.

Una vez un producto de nicho cuyo objetivo era “vender esnobismo” al ejecutivo de negocios de alto vuelo de los años de 1980, como escribió una revista hace 40 años, la tarjeta Platinum es ahora uno de los productos más populares de American Express, ya que millones de estadounidenses están dispuestos a pagar generosamente para participar en el juego de perseguir estatus y beneficios de aerolíneas y hoteles.

Se estima que entre el 70% y el 80% de todas las tarjetas de crédito están ahora vinculadas a programas de lealtad como puntos de hotel, aerolínea o tarjeta de crédito, según investigaciones de la industria y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos. Esos programas solían ser una rareza hace unas décadas.

American Express prácticamente tuvo al cliente de tarjetas de crédito premium para sí misma durante décadas. Pero la tarjeta Platinum ahora enfrenta un mercado cada vez más competitivo, donde las principales compañías de tarjetas tienen cada una sus propios productos de alta gama y altas recompensas con beneficios similares.

JPMorgan Chase actualizó su tarjeta Sapphire Reserve en junio, con 300 dólares en créditos para cenas y un nuevo crédito de 300 para entradas para conciertos y eventos a través de StubHub, entre otros beneficios. Citigroup lanzó Strata Elite en agosto. Capital One tiene Venture X y se espera que la empresa fintech Bilt, la compañía que cultivó una marca permitiendo a los inquilinos pagar su alquiler con tarjeta de crédito, tenga un plástico de alta gama el próximo año.

Cuando Chase aumentó las recompensas en su tarjeta Sapphire Reserve en junio, American Express intentó superar a su rival con un comunicado de prensa informando a las personas que se avecinaban mejoras en la Platinum y estuvo insinuando los cambios en las redes sociales durante varias semanas.

Para no ser superado por AmEx, Chase dijo el miércoles que ajustaría algunas de las recompensas en Sapphire Reserve para hacerlas más flexibles para sus clientes.

AmEx continúa apoyándose en lo que se ha bromeado en la industria como el “libro de cupones”, donde a los clientes se les ofrecen grandes descuentos para comerciantes y socios selectos, mientras que Chase se ha apoyado mucho en dar a las personas puntos de bonificación por ciertos gastos. Pero como parte de su amplia campaña de marketing para la tarjeta actualizada, AmEx se apoyó mucho en su alcance y usabilidad de los beneficios. Por ejemplo, los ejecutivos de AmEx señalaron que su crédito de 400 dólares en Resy es válido en 10.000 restaurantes, mientras que el crédito para cenas de Chase es válido solo en “cientos” de restaurantes. AmEx también tiene una gran red de salas en aeropuertos, ya sea a través de sus propios salones Centurion, o su asociación con Delta Air Lines.

“Hemos estado en este juego premium durante mucho tiempo. Creo que nuestros miembros de la tarjeta ven la tarjeta Platinum como en una liga propia”, aseguró Grosfield.