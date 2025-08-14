Ataques insurgentes a la policía dejan 5 muertos y ocho agentes heridos en Pakistán

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Una serie de ataques insurgentes contra la policía paquistaní dejó cinco oficiales muertos y ocho heridos en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, según las autoridades.

Se registraron cuatro ataques, de los cuales en tres hubo bajas de agentes, explicó la policía.

La mayoría fallecieron o resultaron heridos en un único atentado en el distrito de Upper Dir, cuando hombres armados emboscaron una camioneta policial a primera hora del jueves. Tres agentes perdieron la vida y siete más sufrieron lesiones durante la patrulla rutinaria, dijo policía Ismail Khan.

En el suburbio de Hassan Khel, en Peshawar, los pistoleros abrieron fuego contra una comisaría con armas automáticas. Un agente murió y otro resultó herido en el intercambio de disparos, explicó Qasim Ali Khan, agente en Peshawar.

Además, hubo otros dos ataques nocturnos en puestos de control de la policía en la zona de Lajbok, en el distrito de Lower Dir, donde un policía fue abatido, y en el distrito de Bannu, donde no se reportaron bajas.

Nadie se atribuyó de inmediato la autoría de los ataques, y se desconocía si estaban conectados.

Los incidentes coincidieron con una operación de seguridad contra la insurgencia en el distrito de Bajaur de la provincia, que es un antiguo feudo del Talibán paquistaní. El inicio del operativo no se anunció oficialmente.

El administrador del gobierno local, Saeed Ullah, dijo que no se trataba de una operación a gran escala y que solo se estaban atacando escondites insurgentes para evitar las muertes o lesiones entre la población, pero la campaña ha desplazado al menos a 100.000 personas y ha causado bajas civiles.

El jueves, cientos de personas participaron en una sentada con banderas negras para protestar por el asesinato de una madre y sus dos hijos en la zona de Inayat Kili del distrito. La familia falleció cuando un mortero impactó su vivienda.

Las autoridades están registrando a las familias desplazadas de la zona de Mamund y levantando campamentos en escuelas públicas y complejos deportivos. Además, se han repartido paquetes con alimentos y otros productos, dijo Saeed Khan, funcionario gubernamental en Bajaur.

Entre 500 y 800 militantes se esconden en Bajaur, según un funcionario que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa.

