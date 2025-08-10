FOTO: Asesinan a turista de EEUU que viajó a Puerto Rico para concierto de Bad Bunny

SAN JUAN (AP) — Un turista estadounidense que visitó Puerto Rico para asistir a un concierto de Bad Bunny murió baleado la madrugada del domingo en La Perla, un popular barrio costero, informó la policía.

La víctima fue identificada como Kevin Mares, un joven de 25 años que residía en Nueva York, según un comunicado de la policía.

El tiroteo ocurrió en las horas previas al amanecer en un centro nocturno llamado “Refugio de Hombres Maltratados” en La Perla, una comunidad costera que ha batallado por deshacerse de su terrible reputación.

El detective de homicidios, sargento Arnaldo Ruiz, declaró en una entrevista telefónica que el tiroteo se desató cuando varias personas cerca de Mares comenzaron a discutir y una de ellas sacó un arma y disparó al menos a tres personas, entre ellas Mares. Otros dos hombres que residen en La Perla resultaron heridos y permanecieron hospitalizados.

Mares recibió un disparo en el costado izquierdo del abdomen y fue trasladado al hospital público más grande de Puerto Rico, donde falleció, detallaron las autoridades.

Ruiz afirmó que Mares era un transeúnte inocente. Se encontraba con otros tres amigos que informaron a la policía que estaban en Puerto Rico para disfrutar de uno de los 30 conciertos de Bad Bunny, que han atraído a decenas de miles de visitantes al territorio estadounidense.

El sargento Ruiz mencionó que la policía aún no tenía claro el motivo de la discusión y carecía de una descripción del tirador. “Es bien poca la información que tenemos”, indicó.

Los amigos de Mares también eran oriundos de Nueva York, aunque Ruiz no obtuvo información sobre las ciudades de origen de estos.

La Perla se ubica en las afueras de un distrito histórico denominado Viejo San Juan. Allí viven varias centenas de personas, y el barrio fue en otro tiempo conocido por ser el mayor punto de venta de heroína en Puerto Rico, marcado por la violencia.

La policía solía evitar la comunidad, que anteriormente tenía carteles prohibiendo el acceso a visitantes. Sin embargo, la violencia disminuyó tras un operativo realizado por cientos de agentes federales en 2011, que culminó con el arresto de numerosas personas, incluyendo un conocido líder comunitario que fue condenado a prisión.

El vecindario experimentó un giro hacia la seguridad tras la fama recibida por cantantes puertorriqueños como Luis Fonsi y Daddy Yankee, quienes incluyeron La Perla en su éxito “Despacito”. No obstante, aún ocurren incidentes violentos aislados.

En febrero de 2023, tres turistas fueron apuñalados luego de que, según la policía, una persona les exigió cesar la filmación dentro de la comunidad. Posteriormente, en abril de 2024, un turista de 24 años originario de Delaware fue asesinado, y su cuerpo fue incendiado. En ese caso, la policía afirmó que el joven y un amigo sufrieron un ataque tras adquirir drogas y que intentaban tomar fotografías, a pesar de haber sido advertidos que no lo hicieran.

La isla, que cuenta con 3,2 millones de habitantes, había reportado 277 asesinatos al 2025, en comparación con 325 asesinatos durante el mismo período del año anterior.