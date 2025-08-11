Artista sumerge escultura en plástico frente a la ONU durante debate sobre tratado

GINEBRA (AP) — Cuando múltiples naciones integrantes de las Naciones Unidas comenzaron el lunes una segunda semana de negociaciones para un acuerdo global que ponga fin a la contaminación por plásticos, un artista amontonó pilas de desechos plásticos sobre una gran escultura frente a la oficina de la ONU.

Los delegados de las negociaciones del tratado pasaron diariamente junto a la escultura, recordando su responsabilidad de resolver la crisis de contaminación por plásticos. Las negociaciones estaban programadas para concluir el jueves.

Benjamin Von Wong, un artista y activista canadiense, diseñó la escultura de casi seis metros titulada “La carga del pensador” y la construyó con un equipo. Es su interpretación de la famosa escultura de Auguste Rodin, “El pensador” en París. Hay una figura masculina en profunda reflexión, como lo representó Rodin. Pero en lugar de estar sentado sobre una roca, la figura de Von Wong se sienta sobre la Madre Tierra mientras sostiene a un bebé y sostiene botellas de plástico. Una hebra de ADN los entrelaza para resaltar los impactos en la salud de la contaminación por plásticos.

Con la ayuda de voluntarios, Von Wong agregó desechos plásticos a la instalación durante el transcurso de las negociaciones para reflejar el creciente costo de la inacción. El lunes subió una escalera para alcanzar la cima de la escultura y entrelazar botellas de plástico a través del ADN. Colocó un coche de juguete de plástico al frente.

“Para el final de esta semana, deberíamos tener una escultura casi completamente sumergida en plásticos, sin embargo, la esperanza es que un tratado fuerte y ambicioso sobre plásticos signifique que podamos resolver este problema de una vez por todas”, afirmó.

La Fundación Minderoo, una organización filantrópica australiana, fue la mayor donante del proyecto. Organizaciones sin fines de lucro locales y grupos comunitarios recolectaron la basura plástica.

De pie junto a la escultura, María Ivanova, experta en gobernanza ambiental internacional, dijo que “te despierta”. Ivanova es codirectora del Centro de Plásticos en la Universidad Northeastern en Boston.

“La gente no cambia de opinión por los hechos. Lo hace por los sentimientos”, expresó. “Y aquí es donde creo que el arte es absolutamente crítico para cambiar el rumbo de la política”.

Delegados y turistas se detuvieron para preguntar a Von Wong sobre su trabajo y posar para fotos frente a él. Michael Bonser, jefe de la delegación canadiense, calificó la obra de arte como “extraordinariamente profunda”.

“Nos da una idea, cada día, de lo que necesitamos hacer dentro de la sala de lo que necesitamos lograr. Y eso es un acuerdo que nos permita revertir la tendencia”, comentó. “Eso va a ser un desafío, pero creo que es posible”.

Aproximadamente 3.700 personas estuvieron participando en las negociaciones, en representación de 184 países y más de 600 organizaciones. Buscaron elaborar el primer tratado global, legalmente vinculante, sobre la contaminación por plásticos.

Muchos coincidieron en que el ritmo de las negociaciones necesitaba acelerarse. Llegaron a Ginebra con cientos de desacuerdos por resolver. El número de cuestiones no resueltas creció la semana pasada, en lugar de disminuir.

La Comisionada Europea Jessika Roswall expresó su preocupación por la falta de progreso, y “es hora de obtener resultados”. Roswall es comisionada de medio ambiente, resiliencia hídrica y una economía circular competitiva.

La Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, dijo a los periodistas que todavía es posible acordar un tratado esta semana que ponga fin a la contaminación por plásticos.

“Esto está al alcance”, manifestó Andersen. “La ventana sigue abierta para salir de Ginebra con este tratado”.