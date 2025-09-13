Arrestaron en Paraguay a un capo narco vinculado al Cártel de Jalisco

FOTO: Bermúdez Requena, uno de los narcotraficantes más buscados de México.

Autoridades de Paraguay capturaron hoy a Hernán Bermúdez Requena, alias "Comandante H" o "El Abuelo", uno de los delincuentes más buscados en México y presunto líder de la organización criminal La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su detención se registró en una lujosa residencia del exclusivo barrio ribereño "Surubi'i" de la ciudad de Mariano Roque Alonso, departamento Central (centro oeste), donde el hombre residía y la utilizaba como centro de resguardo y ocultamiento, informó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

El procedimiento fue posible mediante el trabajo coordinado de agentes especiales antidrogas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos y la Secretaría Nacional de Inteligencia, en estrecha cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México.

"Hoy dimos un golpe contundente al crimen organizado transnacional (...) Esta detención es resultado del trabajo coordinado entre nuestras agencias de seguridad e inteligencia, con el apoyo de la cooperación internacional", resaltó el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en su cuenta de X.

Peña reconoció y valoró el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro.

"Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado", agregó el mandatario.

De acuerdo con las informaciones de inteligencia, Bermúdez Requena ingresó en enero de este año al país sudamericano, donde las autoridades mexicanas perdieron su rastro tras haber estado en la zona fronteriza de Brasil y Paraguay, y anteriormente había sido localizado en Panamá.

Tras su detención, fue trasladado hasta una de las celdas transitorias en la base de la Senad, ubicada en Asunción, hasta que se completen los trámites de extradición y se concrete su expulsión del país, a cargo del fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán.

Bermúdez Requena habría coordinado operaciones de tráfico internacional de drogas, además de estar vinculado a casos de homicidios, desapariciones forzadas y actividades de corrupción institucional en México cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad en el estado de Tabasco, en el sureste de ese país.

Por estos antecedentes, figuraba en los listados de objetivos prioritarios internacionales para las agencias de seguridad mexicanas, precisaron las autoridades locales.