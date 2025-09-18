Arabia Saudita y Pakistán firmaron un acuerdo de defensa mutua

Arabia Saudita y Pakistán firmaron el miércoles en Riad, la capital del primero, un acuerdo de defensa mutua bajo el cual un ataque contra cualquiera de los dos países será considerado "una agresión a ambos", informó la Agencia de Prensa Saudita.

El pacto, denominado Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua, refleja su compromiso compartido con reforzar la seguridad nacional y promover la paz en la región y más allá, declararon el príncipe heredero y el primer ministro saudí, Mohammed bin Salman Al Saud, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, mediante un comunicado conjunto posterior a sus conversaciones.

Añadieron que el tratado busca desarrollar la cooperación bilateral en defensa y reforzar la disuasión conjunta contra cualquier agresión.

Ambas partes intercambiaron también puntos de vista sobre acontecimientos regionales e internacionales, cuestiones de interés común y esfuerzos para lograr la seguridad y estabilidad, señala un cable de la agencia de noticias Xinhua.