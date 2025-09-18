En vivo

Mundo

Arabia Saudita y Pakistán firmaron un acuerdo de defensa mutua

Un ataque contra cualquiera de los dos países será considerado “una agresión a ambos”.

18/09/2025 | 11:08Redacción Cadena 3

FOTO: Arabia Saudita y Pakistán firmaron acuerdo de defensa mutua

Arabia Saudita y Pakistán firmaron el miércoles en Riad, la capital del primero, un acuerdo de defensa mutua bajo el cual un ataque contra cualquiera de los dos países será considerado "una agresión a ambos", informó la Agencia de Prensa Saudita.

El pacto, denominado Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua, refleja su compromiso compartido con reforzar la seguridad nacional y promover la paz en la región y más allá, declararon el príncipe heredero y el primer ministro saudí, Mohammed bin Salman Al Saud, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, mediante un comunicado conjunto posterior a sus conversaciones.

Añadieron que el tratado busca desarrollar la cooperación bilateral en defensa y reforzar la disuasión conjunta contra cualquier agresión.

Ambas partes intercambiaron también puntos de vista sobre acontecimientos regionales e internacionales, cuestiones de interés común y esfuerzos para lograr la seguridad y estabilidad, señala un cable de la agencia de noticias Xinhua.

Lectura rápida

¿Qué acuerdo firmaron Arabia Saudita y Pakistán?
Firmaron un acuerdo de defensa mutua.

¿Qué se considera un ataque según el acuerdo?
Un ataque contra cualquiera de los dos países será considerado "una agresión a ambos".

¿Quiénes firmaron el acuerdo?
Lo firmaron Mohammed bin Salman Al Saud y Shehbaz Sharif.

¿Cuál es el objetivo del pacto?
El objetivo es desarrollar la cooperación bilateral en defensa y reforzar la disuasión conjunta.

¿Qué temas discutieron ambos países?
Intercambiaron puntos de vista sobre acontecimientos regionales e internacionales y temas de seguridad y estabilidad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

