Arabia Saudita y Pakistán firmaron un acuerdo de defensa mutua
Un ataque contra cualquiera de los dos países será considerado “una agresión a ambos”.
18/09/2025 | 11:08Redacción Cadena 3
Arabia Saudita y Pakistán firmaron el miércoles en Riad, la capital del primero, un acuerdo de defensa mutua bajo el cual un ataque contra cualquiera de los dos países será considerado "una agresión a ambos", informó la Agencia de Prensa Saudita.
El pacto, denominado Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua, refleja su compromiso compartido con reforzar la seguridad nacional y promover la paz en la región y más allá, declararon el príncipe heredero y el primer ministro saudí, Mohammed bin Salman Al Saud, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, mediante un comunicado conjunto posterior a sus conversaciones.
Añadieron que el tratado busca desarrollar la cooperación bilateral en defensa y reforzar la disuasión conjunta contra cualquier agresión.
Ambas partes intercambiaron también puntos de vista sobre acontecimientos regionales e internacionales, cuestiones de interés común y esfuerzos para lograr la seguridad y estabilidad, señala un cable de la agencia de noticias Xinhua.
Lectura rápida
¿Qué acuerdo firmaron Arabia Saudita y Pakistán?
Firmaron un acuerdo de defensa mutua.
¿Qué se considera un ataque según el acuerdo?
Un ataque contra cualquiera de los dos países será considerado "una agresión a ambos".
¿Quiénes firmaron el acuerdo?
Lo firmaron Mohammed bin Salman Al Saud y Shehbaz Sharif.
¿Cuál es el objetivo del pacto?
El objetivo es desarrollar la cooperación bilateral en defensa y reforzar la disuasión conjunta.
¿Qué temas discutieron ambos países?
Intercambiaron puntos de vista sobre acontecimientos regionales e internacionales y temas de seguridad y estabilidad.
[Fuente: Noticias Argentinas]