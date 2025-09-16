Alison dos Santos, un atleta cuyo impulso nació de una infancia marcada por quemaduras

FOTO: Víctima de quemaduras en su infancia, Alison dos Santos explica cómo el atletismo salvó su vida

TOKIO (AP) — Cuando la sartén de aceite hirviendo se volcó y salpicó al pequeño Alison dos Santos, de 10 meses, su abuelo lo recogió, atravesó la puerta principal y corrió al hospital, una rápida reacción que desempeñó un papel clave en salvar la vida del bebé.

Las cicatrices en su rostro, frente, pecho y brazos de esas quemaduras de tercer grado son los recuerdos permanentes de un día de hace 24 años que el campeón brasileño de vallas no recuerda, pero que nunca podrá olvidar.

Cuando dos Santos salió a competir esta semana en los 400 metros con vallas, tal vez la prueba más competitiva de los nueve días del Mundial del atletismo en Tokio, se enfrentó a campeones olímpicos, poseedores de récords mundiales y campeones mundiales como él mismo.

Estos son el tipo de desafíos que disfrutó de un deporte que, según dijo, le dio una nueva vida cuando era adolescente, cuando era vulnerable e inseguro acerca de las cicatrices que, hasta entonces, sentía que dominaban su vida.

“Fue el ambiente, la amistad, el amor que pudieron darme lo que me ayudó a superar esto”, explicó dos Santos en una entrevista reciente con el podcast Ready, Set, Go, hablando de la comunidad de atletismo cerca de su ciudad natal de São Joaquim da Barra que lo acogió. “Necesitaba algo de apoyo, pero nunca fui capaz de pedirlo. Y ellos pudieron dármelo sin que yo lo pidiera.”

‘¿Soy diferente?’

Dos Santos creció con las cicatrices y la historia, y dijo que a menudo se preguntaba: "¿Soy diferente? ¿Puedo arreglar esto? ¿Qué puedo hacer para resolver este problema?”

La adolescencia y sus años de juventud empeoraron las cosas. Incluso sus amigos a veces terminaban las discusiones con algún comentario sobre las cicatrices “porque sabían que me dolería”.

“Solo están diciendo lo que ven. No entienden lo que eso podría significar para alguien”, dijo en otra entrevista reciente con medios internacionales. “Tuve que pasar por momentos oscuros. Pero tuve que entender que no sería yo mismo si no tuviera las quemaduras.”

Un atleta talentoso con corazón

Sus amigos de la pista lo veían de otra manera. No como el chico con cicatrices, sino como un buen tipo con buen sentido del humor, interés en los demás y alguien que realmente podía correr. Eso ayudó a dos Santos a crear un tipo de vida diferente.

Esa vida ahora implica viajar por el mundo, recoger medallas y desempeñar un papel principal en uno de los dramas más emocionantes y duraderos de su deporte.

Los 400 metros con vallas son una especie de ciencia, definida al principio por Edwin Moses, quien usó su inteligencia matemática para trazar el camino más rápido para superar 10 vallas en una vuelta agotadora alrededor de la pista.

Más de 40 años después, con la ayuda de un mejor entrenamiento y, de una manera muy importante, mejores zapatos que actúan como mini-trampolines, dos Santos y sus rivales lograron registros que parecían imposibles hace una generación.

Y a diferencia de cuando Moses reinaba, ganando 122 carreras consecutivas desde 1977 hasta 1987, dos Santos, Karsten Warholm y Rai Benjamin compartieron tiempo en el círculo de ganadores.

Benjamin es el campeón olímpico vigente tras su victoria el año pasado en París, mientras que Warholm ganó el campeonato mundial en Budapest en 2023. Le quitó el título a dos Santos, quien lo había ganado el año anterior en Eugene, Oregón.

Ahora, regresan al sitio de una de las carreras más épicas de todas: en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

Fue allí donde Warholm corrió 45.94, mejorando su propia marca por .76 apenas un mes después de romper un récord que había permanecido casi 19 años. Benjamin quedó en el segundo lugar con lo que habría sido récord mundial si hubiera ganado. Dos Santos terminó tercero en un tiempo que habría sido récord mundial si lo hubiera corrido seis semanas antes.

Cuando se le preguntó qué es lo que más ha contribuido a mejorar a todos en la ciencia de las vallas, dos Santos no mencionó un logro tecnológico, sino más bien, otro vallista: Abderrahman Samba.

Cuando el qatarí Samba corrió 46.98 en junio de 2018, se convirtió en el primer vallista en bajar los 47 segundos desde que Kevin Young estableció el récord mundial en 1992.

Ahora, el tiempo de Samba está empatado en un distante 36to mejor de todos los tiempos. De los 35 tiempos más rápidos, todos menos uno, el de Young, fueron registrados por Warholm, Benjamin o dos Santos.

“La primera vez que Samba bajó los 47, creo que cambió algo para todos”, dijo dos Santos. “Cuando ves a alguien haciéndolo hace 20 años, dices ‘OK, eso fue hace 20 años, nadie lo está haciendo ahora’. Pero cuando ves a Samba haciéndolo, piensas ‘Tengo que entrenar más duro’. Ya no sueñas con tiempos bajos de 48 y piensas que podrías ganar una medalla

Dos Santos toma las lecciones, espera más victorias

Samba sigue presente. Se clasificó cuarto, detrás de los tres hombres que han barrido las medallas en las dos últimas ediciones olímpicas.

Así como Samba lo inspiró, dos Santos dijo que espera que su historia sirva de inspiración para alguien más por ahí. Ve la conexión obvia entre las vallas que intenta superar todos los días y los obstáculos mucho más significativos que competir en atletismo le ayudó a superar cuando era niño.

“Creo que puedo compartir con un montón de personas en el mundo, y especialmente con los brasileños, que todos son únicos, todos son especiales a su manera”, dijo dos Santos. “Y puedes lograr grandes cosas sin importar cuán difíciles sean las cosas en tu vida. Puedes trabajar en ello e intentar mejorar.”