En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Alexis Mac Allister regresa al plantel de Liverpool para el Community Shield

El mediocampista argentino, Alexis Mac Allister, podría estar presente en el Community Shield contra Crystal Palace, tras recuperarse de una lesión que lo alejó del equipo durante la pretemporada.

08/08/2025 | 10:34Redacción Cadena 3

FOTO: Liverpool: Alexis Mac Allister podría jugar contra Crystal Palace tras recuperarse de una lesión

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Alexis Mac Allister estuvo en el plantel de Liverpool para el partido del Community Shield del domingo contra Crystal Palace.

El internacional argentino se había perdido parte de la pretemporada de Liverpool mientras se recuperaba de una lesión. Sin embargo, el volante jugó en los dos últimos amistosos contra Yokohama F. Marinos y Atlético de Madrid y sería tomado en cuenta para disputar parte del partido contra el Palace en Wembley, según lo expresó el entrenador Arne Slot.

“Estuvo fuera durante dos meses, creo, o más tiempo porque no jugó en los últimos cuatro partidos de la temporada”, dijo Slot el viernes. “Ha entrenado con nosotros desde hace una semana, jugó 30 minutos, 45 minutos. Así que esa no es una situación en la que empezarías con un jugador... ponerlo los 90 minutos. De titular es posible, pero definitivamente no por 90 minutos”.

El último partido competitivo de Mac Allister, de 26 años, fue contra Arsenal el 11 de mayo. Se perdió los dos últimos partidos de la temporada del campeón de la Liga Premier.

El mes pasado, el centrocampista mencionó que su ausencia se debió a una serie de problemas, en lugar de una lesión específica.

“Es difícil de explicar porque no es solo un punto en el que dices: ‘bueno, tenemos que centrarnos en esto’”, indicó Mac Allister. “Han sido como dos o tres cosas diferentes con las que he estado lidiando durante un par de meses”.

“Al final, encontramos la solución. Hemos estado trabajando mucho en el gimnasio, en mi físico”, añadió.

Slot mencionó que el zaguero Joe Gomez fue descartado para el domingo debido a una lesión “leve”.

El Community Shield es el tradicional partido que levanta el telón de la nueva temporada del fútbol inglés.

Lectura rápida

¿Qué acontecimiento se menciona? La inclusión de Alexis Mac Allister en el plantel de Liverpool para el Community Shield.

¿Quién es el jugador destacado? El internacional argentino Alexis Mac Allister.

¿Cuándo se realizará el partido? El Community Shield se jugará el próximo domingo.

¿Dónde se disputará el encuentro? En el estadio Wembley, Inglaterra.

¿Por qué estuvo ausente Mac Allister? Por una serie de problemas que afectaron su rendimiento físico.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho