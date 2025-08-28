En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Alerta: un volcán en el suroeste de Japón entró en erupción

El monte Shinmoe lanzó material volcánico a 5.000 metros por encima del cráter.

28/08/2025 | 06:44Redacción Cadena 3

FOTO: Un volcán en el suroeste de Japón entró en erupción

El monte Shinmoe, situado en la isla principal de Kyushu, en el suroeste de Japón, entró en erupción este jueves, con columnas de humo que se elevaron hasta 5.500 metros sobre la cima del volcán, según informaron medios locales.

Situado entre las prefecturas de Kagoshima y Miyazaki, el volcán de 1.421 metros entró en erupción a las (04:53 hora local) y lanzó material volcánico a 5.000 metros por encima del cráter por primera vez desde el 3 de julio, informó la agencia de noticias Kyodo News, citando a una oficina local de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

La JMA emitió una alerta de nivel 3, de una escala de 5, y pidió a la población que se abstuviera de acercarse al cráter tanto en la prefectura de Miyazaki como en la de Kagoshima, según la agencia.

El monte Shinmoe es uno de los 50 volcanes activos constantemente monitorizados en Japón y había entrado en erupción el 22 de junio por primera vez desde junio de 2018.

Lectura rápida

¿Qué volcán entró en erupción? El monte Shinmoe, en Kyushu, Japón.

¿Cuándo ocurrió la erupción? La erupción tuvo lugar el jueves a las 04:53 hora local.

¿Qué material lanzó? Lanzó material volcánico a 5.000 metros sobre el cráter.

¿Qué alerta se emitió? Se emitió una alerta de nivel 3, pidiendo a la gente que se mantuviera alejada del cráter.

¿Cómo se compara con erupciones anteriores? Es la primera erupción desde el 3 de julio y la segunda desde junio de 2018.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho