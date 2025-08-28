Alerta: un volcán en el suroeste de Japón entró en erupción

FOTO: Un volcán en el suroeste de Japón entró en erupción

El monte Shinmoe, situado en la isla principal de Kyushu, en el suroeste de Japón, entró en erupción este jueves, con columnas de humo que se elevaron hasta 5.500 metros sobre la cima del volcán, según informaron medios locales.

Situado entre las prefecturas de Kagoshima y Miyazaki, el volcán de 1.421 metros entró en erupción a las (04:53 hora local) y lanzó material volcánico a 5.000 metros por encima del cráter por primera vez desde el 3 de julio, informó la agencia de noticias Kyodo News, citando a una oficina local de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

La JMA emitió una alerta de nivel 3, de una escala de 5, y pidió a la población que se abstuviera de acercarse al cráter tanto en la prefectura de Miyazaki como en la de Kagoshima, según la agencia.

El monte Shinmoe es uno de los 50 volcanes activos constantemente monitorizados en Japón y había entrado en erupción el 22 de junio por primera vez desde junio de 2018.