Alcaldesa de Washington D. C. coopera con Trump a pesar de control policial

NUEVA YORK (AP) — A medida que las tropas de la Guardia Nacional se despliegan por toda su ciudad como parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para emprender acciones enérgicas contra el crimen, la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, respondió con relativa moderación.

Bowser calificó de “inquietante e inédita” la toma de control del departamento de policía metropolitana por parte de Trump y su decisión de activar a 800 miembros de la guardia, llegando a describir sus esfuerzos como parte de un “impulso autoritario”.

A pesar de ello, Bowser evitó el tipo de retórica mordaz y ataques personales típicos de otros líderes demócratas de alto perfil, evitando confrontaciones sobre la incursión sin precedentes en su ciudad. En cambio, cooperó con los esfuerzos del gobierno, e incluso ordenó a los trabajadores de la ciudad que despejaran campamentos de personas sin hogar y trabajaran más estrechamente con los agentes federales de inmigración, tal como Trump exigió.

“Aunque esta acción de hoy es inquietante e inédita, no puedo decir que, en vista de una parte de la retórica del pasado, estemos totalmente sorprendidos”, dijo Bowser a los periodistas en una conferencia de prensa en respuesta a los esfuerzos. La alcaldesa sugirió que el aumento de recursos podría beneficiar a la ciudad.

“El hecho de que tengamos más presencia policial en los vecindarios puede ser positivo”, expresó.

Bowser argumentó que sus manos estaban atadas en gran medida, señalando que la limitada autonomía permite que el gobierno federal “se inmiscuya en nuestra autonomía de muchas maneras”, mientras defendía su enfoque. Su postura subrayó la realidad de la precaria situación de Washington, bajo el control del gobierno federal, donde Trump había amenazado repetidamente con tomar el control total de la ciudad, abrumadoramente demócrata.

La alcaldesa continuó explicando que el Congreso podría revocar el acuerdo de autonomía limitada aprobado en 1973, mientras que los republicanos, que controlan ambas cámaras, ya habían congelado más de 1.000 millones de dólares en gastos locales, recortando el presupuesto de la ciudad.

Esto colocó a Bowser en una posición muy diferente a figuras como el gobernador de California, Gavin Newsom, o el gobernador de Illinois, JB Pritzker, quienes atacaron constantemente al gobierno mientras preparaban sus planes para posibles candidaturas presidenciales en 2028. Esto surge en medio de profundas frustraciones entre los votantes demócratas, quienes afirman que su partido no ha sido lo suficientemente agresivo en sus esfuerzos por contrarrestar las acciones de Trump.

“Desafortunadamente, ella está en una posición muy vulnerable”, comentó la estratega demócrata Nina Smith. “Este es el tipo de cosas que pueden suceder cuando no tienes los poderes que vienen con ser un estado”.

Este enfoque de Bowser permitió una rápida respuesta policial en la ciudad. El miércoles, agentes del FBI, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y de la Administración de Control de Drogas, junto con miembros de la Guardia Nacional, se unieron a los agentes del Departamento de Policía Metropolitana en patrullajes por los vecindarios, lo que provocó protestas entre residentes molestos.

El jueves, los trabajadores de la ciudad comenzaron a despejar campamentos de personas sin hogar, una medida que el vicealcalde de Salud y Servicios Humanos, Wayne Turnage, argumentó fue notificada por el Servicio de Parques Nacionales, los agentes federales comenzarían a cerrar campamentos tanto en tierras federales como del Distrito.

Turnage comentó que, dado que la ciudad tiene más recursos de servicios sociales que el gobierno federal, era mejor que la urbe hiciera el trabajo “de la manera en que debería hacerse”, ya que “Cerrar campamentos es un proceso muy, muy complejo”.

El jefe de policía de la ciudad también ordenó un aumento en la cooperación entre los agentes locales y federales de inmigración, permitiendo compartir información sobre personas no detenidas. Mientras tanto, Bowser estaba fuera de la ciudad, en Martha’s Vineyard, Massachusetts, por un “compromiso familiar”, y regresaría a Washington el viernes por la tarde.

La alcaldesa había adoptado un enfoque diferente en comparación con su postura durante el primer mandato de Trump, donde solía chocar con el presidente. En esta ocasión, Bowser había volado a Florida para reunirse con Trump en Mar-a-Lago tras su triunfo electoral, buscando minimizar conflictos y evitar tensiones.

El cambio reflejó una nueva dinámica política, con los republicanos al mando del Congreso y un Trump decidido a hacer uso de su poder de formas sin precedentes. La concejal de D.C., Christina Henderson, entendía la posición de Bowser y sugiere que impugnar las medidas de Trump sería un riesgo, dado que el presidente invocó la Sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia.

Por el momento, Bowser parece decidida a mantener su enfoque. En una entrevista, comentó sobre cómo un influjo de agentes federales podría mejorar la seguridad pública. Sin embargo, algunos analistas sugirieron que, en su opinión, Bowser debería reconsiderar su postura.

Lectura rápida ¿Quién es la alcaldesa de Washington D. C.? La alcaldesa es Muriel Bowser. ¿Qué medidas ha tomado Trump en Washington D. C.? Trump tomó control del departamento de policía metropolitana y desplegó tropas de la Guardia Nacional. ¿Cómo ha respondido Bowser? Bowser ha cooperado con el gobierno federal mientras califica la intervención de "inquietante". ¿Qué sucedió con los campamentos de personas sin hogar? Los trabajadores de la ciudad comenzaron a despejar los campamentos en respuesta a las órdenes federales. ¿Cuál es la preocupación sobre la autonomía de D.C.? Bowser teme la injerencia del gobierno federal y la posible revocación de la autonomía limitada.

[Fuente: AP]