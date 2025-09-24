Al menos siete trabajadores salen con vida de mina de oro que colapsó en Colombia

BOGOTÁ (AP) — Sostenidos por una cuerda para subir la empinada entrada de un socavón, siete trabajadores salieron con vida el miércoles de una mina de oro que colapsó en el noroeste de Colombia.

Se trató de los primeros evacuados de un grupo de al menos 23 mineros atrapados en la mina La Reliquia de Segovia, un municipio del departamento de Antioquia.

La Agencia Nacional de Minería informó que el acceso principal a la mina colapsó la víspera por “una falla geomecánica”.

El socavón estuvo ubicado dentro de un predio minero que ha sido asignado a la empresa canadiense Aris Mining, pero que fue operado por una cooperativa minera local.

La compañía aseguró la víspera en un comunicado que suministró a los trabajadores atrapados agua, alimentos y ventilación mientras avanzaban las labores de rescate.

La autoridad minera divulgó un video en el que se observaron a los primeros mineros evacuados salir caminando por sus propios medios sosteniéndose de una cuerda. No se dieron detalles sobre su estado de salud.

La mina tiene alrededor de 60 empleados en total y proporciona una “pequeña porción” del mineral que sustenta su producción total de oro en Segovia, indicó la compañía.

Los accidentes mineros en Colombia ocurrieron en su mayoría en las minas de carbón y de oro a pequeña escala, principalmente por fallas geomecánicas, atmósfera contaminada y explosiones.

Durante el fin de semana fueron hallados sin vida los siete trabajadores que habían quedado atrapados durante nueve días en una mina de oro ilegal ubicada en el departamento de Cauca, en el suroeste del país.