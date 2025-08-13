Al menos 20 muertos al hundirse barco con migrantes cerca de Italia

ROMA (AP) — Un barco que transportaba a casi 100 migrantes naufragó frente a la isla italiana de Lampedusa, causando la muerte de al menos 20 personas y dejando a otra docena desaparecida, informó el miércoles la agencia de refugiados de la ONU.

Sesenta sobrevivientes han sido llevados a un centro en Lampedusa, indicó un portavoz del ACNUR en Italia, Filippo Ungaro.

Según los relatos de los sobrevivientes, había entre 92 y 97 migrantes a bordo cuando el barco partió de Libia. Las autoridades han recuperado 20 cuerpos y estaban buscando a otros 12 a 17 sobrevivientes, según el ACNUR.

No se sabe cuánto tiempo estuvieron los migrantes en el mar.

Según el ACNUR, 675 migrantes han muerto al intentar el peligroso cruce del Mediterráneo central en lo que va del año, sin contar el último naufragio.