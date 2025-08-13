En vivo

Mundo

Al menos 20 muertos al hundirse barco con migrantes cerca de Italia

Un barco naufragó frente a Lampedusa con casi 100 migrantes. Al menos 20 personas fallecieron, y hay una docena de desaparecidos, según el ACNUR.

13/08/2025 | 10:27Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

ROMA (AP) — Un barco que transportaba a casi 100 migrantes naufragó frente a la isla italiana de Lampedusa, causando la muerte de al menos 20 personas y dejando a otra docena desaparecida, informó el miércoles la agencia de refugiados de la ONU.

Sesenta sobrevivientes han sido llevados a un centro en Lampedusa, indicó un portavoz del ACNUR en Italia, Filippo Ungaro.

Según los relatos de los sobrevivientes, había entre 92 y 97 migrantes a bordo cuando el barco partió de Libia. Las autoridades han recuperado 20 cuerpos y estaban buscando a otros 12 a 17 sobrevivientes, según el ACNUR.

No se sabe cuánto tiempo estuvieron los migrantes en el mar.

Según el ACNUR, 675 migrantes han muerto al intentar el peligroso cruce del Mediterráneo central en lo que va del año, sin contar el último naufragio.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió frente a Lampedusa? Un barco que transportaba migrantes naufragó, causando al menos 20 muertos.

¿Cuántos migrantes había a bordo? Había entre 92 y 97 migrantes en el barco al momento del naufragio.

¿Qué se sabe de los sobrevivientes? Sesenta sobrevivientes fueron rescatados y llevados a un centro en Lampedusa.

¿Cuántos migrantes han muerto este año? Según el ACNUR, se reportaron 675 muertes en intentos de cruce en el Mediterráneo central hasta el momento.

¿Desde dónde partió el barco? El barco partió de Libia antes de naufragar cerca de Lampedusa.

[Fuente: AP]

Mundo

Opinión

