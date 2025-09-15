Acciones de Tesla suben tras compra de más de 2,5 millones de acciones por Elon Musk

FOTO: Acciones de Tesla suben tras compra de más de 2,5 millones en acciones por parte de que Elon Musk

Las acciones de Tesla subieron el lunes después de que el consejero delegado, Elon Musk, reveló la compra de más de 2,5 millones de acciones por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares.

Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos aumentaron más del 5% en las operaciones matutinas.

Musk compró varias cantidades de acciones a diferentes precios el viernes, según un documento regulatorio. El movimiento se interpretó por los mercados como una señal de que el multimillonario sigue confiando en el futuro de la empresa.

Tesla presentó a principios de este mes un paquete de compensación propuesto para Musk que posiblemente lo convertiría en el primer billonario del mundo si alcanza una serie de objetivos extremadamente agresivos para la empresa en la próxima década.

Tesla indicó en un documento regulatorio que entregará a Musk acciones por un valor de hasta el 12% de la empresa en una docena de paquetes separados si la compañía cumple con ciertos objetivos de rendimiento, como aumentos masivos en la producción de automóviles, el precio de las acciones y el beneficio operativo. Si los accionistas aprueban el nuevo paquete de compensación, Musk podría convertirse en el primer ejecutivo del mundo con un billón de dólares, marcando un nuevo nivel de compensación desproporcionada en un país ya conocido por remuneraciones extremas. No obstante, la recompensa es en acciones, no en efectivo, y los objetivos son extremos.

Para obtener su primer paquete de acciones equivalente al 1% de la empresa, Musk tendría que convencer a los inversores en el mercado de valores de que Tesla vale dos billones de dólares en total, el doble de lo que la valoran hoy, además de alcanzar varios otros hitos. Para recibir todas las acciones ofrecidas y convertirse en el primer hombre de un billón de dólares del mundo, se requeriría que el valor de mercado aumente a 8,5 billones de dólares, cifra que duplicaría la valoración del fabricante de chips Nvidia, la empresa más valiosa del mundo actualmente.

Tesla ha experimentado una caída en las ventas este año, en gran parte debido a la reacción negativa por la cercanía de Musk con el presidente Donald Trump. La empresa enfrenta también una competencia cada vez más intensa de los grandes fabricantes de automóviles de Detroit y de China.

Los inversionistas han mostrado preocupación por la trayectoria de la empresa tras el tiempo que Musk pasó en Washington este año, convirtiéndose en uno de los funcionarios más destacados del gobierno de Trump en su intento de reducir el tamaño del gobierno de Estados Unidos.

Tesla tiene previsto celebrar su junta anual de accionistas el 6 de noviembre, donde los inversionistas votarán sobre el nuevo paquete de compensación.