Susana y Facundo, madre e hijo, "compinches" en la vida y el trabajo

Facundo Biondo tiene 32 años, es el mayor de dos hermanos, y nació con un retraso afásico. Una trastorno del lenguaje que hace que se le dificulte el aprendizaje y la comprensión de textos.

Su mamá Susana Ribotto, recuerda su nacimiento con mucha alegría y lo describe como un ser “transparente bueno y educado”, que a diario hace todo lo posible para superarse. “Siempre está buscando qué puede hacer y hace de todo para superarse”, subrayó.

En la pandemia, iniciaron un emprendimiento familiar y decidieron abrir una dietética: "Buenas Hierbas", en barrio Parque Capital, hoy este espacio donde Facundo vende también alfajores de maicena de elaboración propia, es una importante fuente laboral de ambos.

Susana y Facundo comparten también la pasión por las caminatas

Tanto Susana como Facundo aseguran que son una gran equipo. "Trabajar juntos es un placer, porque por suerte tiene mucho humor. Es atento, amable y hacemos un buen equipo y si él no estuviera conmigo, no podría hacer la mayoría de cosas que hago", señaló.

"Se queda solo en el negocio y cuando no estoy los clientes me dicen que Facundo atiende mejor", dice entre risas.

Facundo, sostiene que su mamá ha sido un gran pilar en su vida. "Ella es una persona muy placentera, sociable. Tiene facilidad para dialogar con la gente, conversar, preguntarle cómo está y cómo se siente", la describe al mismo tiempo que destaca que heredó esto también de ella.

"Más allá de que tenemos nuestras diferencias, nos permitimos acompañarnos, aconsejarnos. Cuando ella no puede estar acá, me quedo yo tranquilamente. Me da mucha independencia", expresó.

Facundo es fanático de Belgrano, y para su mamá los días que el "Pirata" juega son una revolución en el negocio, porque durante todo el día está atento al partido y más si juega de local y tiene que ir a la cancha. "En la previa no le podés hablar, se pone re ansioso y si pierde peor", agrega entre risas su mamá.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre las madres de hijos con discapacidad, Facundo reflexiona: "Sepan que son lo más valioso que tenemos en la vida, son fuente de inspiración y nos permiten crecer y salir adelante en todo momento".

"Todos los días es el día de la madre y uno como hijo tiene que estar. Yo lo veo todos los días, los hijos con discapacidad necesitan una motivación muy fuerte y eso para las mamás es algo muy desafiante", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/