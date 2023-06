Odontología gratis y de calidad para personas con discapacidad en la UNC

Desde hace más de 20 años un equipo interdisciplinario de profesionales brinda servicio de salud bucal y odontología a personas con discapacidad de todas las edades. Se trata del Servicio de Atención Integral para Pacientes con Discapacidad de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que funciona los días viernes, de 9 a 12 en la Sala I al lado de la Biblioteca y Museo de la misma facultad.

El equipo se formó hace más de 23 años por Perla Hidalgo quien pensó en este espacio para las personas que quedaban un poco excluidas de la atención por falta de conocimiento y empatía. Al poco tiempo se unió a esta propuesta el director del Servicio Horacio González (MP 6312 - MN 45019), actual director, y tres años después Gabriela Izurieta (MP 6762) actual codirectora del servicio de atención a personas con discapacidad de la Facultad de Odontología Universidad Nacional de Córdoba.

En total son 11 profesionales la mayoría odontólogos además de una psicóloga y una fonoaudióloga. Una de las odontólogas trabaja como secretaria, dato no menor ya que son tantos los pacientes que se precisa de un protocolo y un orden para atender a todos con la dedicación y el tiempo que precisan.

El trabajo se realiza ad honorem y cuentan con el apoyo de las autoridades de la facultad. La gestión actual se ha encargado de brindarles a los profesionales materiales de primerísima calidad y de garantizar que no les falten los insumos y herramientas necesarias para su trabajo.

Por qué es importante este espacio

Es muy importante que el odontólogo se especialice o haga cursos respecto a la atención a personas con discapacidad, ya que si bien "todas las bocas son iguales", en el caso de estos pacientes además de empatía hay que tener consideraciones especiales, saber cómo abordar a un niño con autismo que tiene mayor sensibilidad algunos elementos, o demostrar más empatía ante determinados casos.

En ese sentido, está previsto que en la próxima modificación del plan de estudios se incorpore una materia en la currícula para que los profesionales salgan mejor preparados. De todos modos existen cursos, posgrados y especialidades para que se pueda dar una atención completa e integral.

Foto: Gentileza de Gabriela Izurieta

"Está en la sensibilidad de cada uno si te gusta trabajar o no con estas personas y especializarse. A veces no se hace lo que se debe sino lo que se puede y cuando no se puede se termina llevándolos a quirófano, pero eso es lo que se trata de evitar. Tratamos a los pacientes como a cualquier otro pero con una sensibilidad especial", explica Gabriela a Diversidad.

Por otra parte, cabe indicar que hay consideraciones especiales en la salud bucal de las personas con discapacidad, especialmente las vinculadas a la motricidad fina que muchas veces impiden un correcto cepillado. "Gran parte de las enfermedades de origen bucal, como caries, enfermedad periodontal, inflamación de las encías, vienen a partir de que no ha habido un buen cepillado. Entonces los papás y cuidadores deben ayudarles. Ayudarlos en el cepillado. Un correcto cepillado va a garantizar un buen estado de salud bucal", indicó.

Foto: Gentileza de Gabriela Izurieta

Cómo y dónde funciona el servicio

Los pacientes que concurren al servicio, son asistidos por profesionales especializados quienes brindan atención odontológica acorde a las necesidades que presenta la persona con discapacidad, sin límite de edad. Se atienden pacientes con una amplia problemática que abarca, entre otras, patologías genéticas, enfermedades metabólicas hereditarias, trastornos neuromotores, deficiencias visual, auditiva, etc. El propósito del Servicio, es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y permitir su inclusión social.

Foto: Gentileza de Gabriela Izurieta

En primer lugar los pacientes piden un turno y tienen una primera entrevista realizada por una psicóloga, que evalúa los requisitos del pacientes. Luego pasa al odontólogo que hace la primera entrevista y después de ahí se lo va citando dependiendo de las especialidades.

El trabajo es en equipo, hay especialistas en tratamiento de conducto, ortodoncia en niños, cirugía, especialistas en FLAP.

La atención es los días viernes de 9 a 12 horas, con turno previo, en las Salas Clinicas "I" . Edificio ex-imprenta (al lado de la biblioteca de la Facultad).

Para contactar con los profesiones enviar un mail a [email protected] o al WhatsApp 351 227 39 16.