Economía de Buenos Aires: qué pasó en los últimos 60 años y que PBI tiene hoy

Por Damián di Pace

A pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, analizan su situación económica a lo largo de los últimos 60 años. El Producto Bruto Geográfico de Buenos Aires representa el 32,4% del total del país, un dato relevante en el contexto electoral.

Sin embargo, el PBI per cápita de la provincia se encuentra 14,9% por debajo de la media nacional. Esto indica que, a pesar de ser una zona de gran potencial económico, la distribución de la riqueza es notablemente desfavorable.

Un análisis histórico revela que el PBI per cápita de la provincia en la década de 1960 era el noveno del país, y sigue en la misma posición para 2025, lo que sugiere que no ha avanzado en 65 años. En 1960, el PBI per cápita de Buenos Aires superaba al de todas las regiones de España, pero actualmente, esa diferencia se ha revertido.

La complejidad de evaluar la provincia surge de su diversidad regional. Dividirla en regiones como el conurbano bonaerense, el interior agrícola y la costa atlántica podría facilitar su administración. Comparativamente, la provincia de Buenos Aires tiene la misma superficie que Italia, que cuenta con un sistema administrativo mucho más regionalizado.

Las diferencias económicas son evidentes a lo largo de la provincia. No es lo mismo la costa turística que el interior agropecuario o el área urbana con predominancia de comercio y servicios. Estas disparidades resaltan la necesidad de legislaciones que promuevan la riqueza y mitiguen la pobreza en la región.