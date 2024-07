Dos recomendados de literatura Negra para leer en vacaciones

Estas obras literarias son un recordatorio de que, en ocasiones, las decisiones del pasado pueden tener consecuencias mortales en el presente. Para los amantes de la literatura negra y criminal, estas novelas son una excelente opción para sumergirte en mundos oscuros y misteriosos.

NUNCA TE ENCONTRARÁN (SERIE COSTA DE HIELO 2)

Los amantes del género de literatura negra y criminal tendrán una nueva entrega que los mantendrá al filo de sus asientos. En "Nunca te Encontrarán", la serie Costa de Hielo regresa con una historia llena de misterio y tensión.

La trama se desarrolla en un pequeño pueblo minero de Malmberget, ubicado al norte de Suecia. Los habitantes de esta comunidad se encuentran en medio de un traslado masivo, debido al lento colapso de la mina que alguna vez fue su principal fuente de vida.

En medio de este contexto, dos trabajadores que están recogiendo sus pertenencias escuchan un extraño sonido proveniente del sótano de una casa. Decididos a investigar, rompen una ventana y entran, descubriendo allí a un hombre aterrorizado en un rincón oscuro.

Mientras tanto, en Dalen, la agente de policía Eira Sjödin se encuentra inmersa en la investigación de la desaparición de un hombre. La exmujer del individuo ha denunciado su desaparición, pero lo curioso es que no ha llevado consigo ningún objeto personal, no tiene motivos aparentes para huir y su teléfono móvil no responde.

Eira se ve abrumada por este caso y sus propios problemas personales, pero la situación se complica aún más cuando su jefe y amigo, el inspector George Gregorsson, no se presenta a trabajar durante dos días consecutivos. Algo está claramente mal, y aunque Eira no lo sospecha, cada minuto que retrase en encontrar a Gregorsson será crucial para salvar su vida.

LÁGRIMAS COMO NAVAJAS

En otra impactante novela del género negro y criminal, "Lágrimas como Navajas", nos adentramos en una historia de venganza y tragedia que dejará al lector sin aliento.

Ike Randolph, un hombre negro que salió de prisión hace quince años, ha tratado de mantenerse alejado de cualquier problema con la ley desde entonces. Sin embargo, como suele ocurrir, la sombra del miedo siempre acompaña a un hombre negro cuando se trata de enfrentarse a la policía.

La vida de Ike cambia drásticamente cuando recibe la terrible noticia de que su hijo Isiah ha sido asesinado junto a su esposo blanco, Derek. Aunque Ike nunca había aceptado por completo a su hijo, la tragedia lo deja devastado.

Por su parte, Buddy Lee, el padre de Derek, siempre se sintió avergonzado de su hijo por ser gay, al igual que Derek se avergonzaba de que su padre fuera un criminal. Sin embargo, Buddy Lee aún mantiene contactos en el inframundo y está decidido a descubrir quién fue el responsable de la muerte de su hijo.

Ike y Buddy Lee, dos exconvictos con vidas muy distintas, se unen en una misión de venganza desesperada. Juntos buscarán hacer justicia por sus seres queridos, dispuestos a ir mucho más allá de lo que hicieron en vida.

Estas dos nuevas obras de literatura negra y criminal prometen sumergir a los lectores en un mundo oscuro y lleno de intrigas. Con tramas apasionantes y personajes complejos, "Nunca te Encontrarán" y "Lágrimas como Navajas" cautivarán a los amantes del género.

Ambas novelas exploran las profundidades de la naturaleza humana y las repercusiones de las decisiones tomadas en el pasado. Los autores han creado historias llenas de giros inesperados, donde la tensión y el suspenso se mantienen hasta la última página.